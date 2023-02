La mañanera de AMLO minuto a minuto, 22 de febrero 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la resolución sobre la culpabilidad de Genaro García Luna por sus vínculos con el narcotráfico es muestra de la decadencia que predominó en México.

“Veníamos de una crisis, de una decadencia, un proceso de degradación progresiva. Lo de ayer de García Luna es parte de eso, de una decadencia y ¿cómo se enfrenta una decadencia, un proceso de degradación progresiva que no solo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública, con lo social, con lo político, con lo moral? ¿Cómo se enfrenta? Con una transformación, arrancando de raíz la corrupción”, afirmó.

El mandatario federal consideró que la manifestación del próximo domingo para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene como propósito defender el régimen de corrupción que se mantuvo por años.

“No vienen a decir ‘el INE no se toca’, también 'García Luna no se toca'. En el fondo es 'el régimen corrupto y conservador no se toca'”, aseguró.