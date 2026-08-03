México se coloca como el país más caro para construir en América Latina

En contraste, una nueva construcción en ciudades de Brasil como Río de Janeiro tiene un costo de 1,844 dólares y en Sao Paulo de 1,769 dólares el metro cuadrado; en Buenos Aires, Argentina, asciende a 1,839 dólares y en Bogotá, Colombia, el precio es de 1,274 dóla­res.

Tanto en Ciudad de México como en Monterrey los precios han aumentado un 4.6% este 2026 y el costo por hora por trabajador es de 13 dólares, uno de los más altos en la región, de acuerdo con la consultora especializada en construcción.

Un alto costo de mano de obra especializada, la creciente demanda de materiales, el impulso económico generado por el nearshoring así como por proyectos de centros de datos e infraestructura industrial y energética son algunas de las razones que han contribuido a esta alza de precios.

En América Latina se proyecta que la inflación en el sector de la construcción sea de 3.4% para 2027, por arriba de Europa donde se espera un 2.8% pero debajo de África en donde la inflación de estima en un 7%, Medio Oriente con 5.1% y Aus­tra­lia-Nueva Zelanda con 4.9%