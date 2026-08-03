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México

México se coloca como el país más caro para construir en América Latina

CDMX y Monterrey superan a ciudades latinoamericanas como Río de Janeiro, Buenos Aires y Bogotá en el precio por metro cuadrado de construcción, indica la consultora Turner & Townsend.
lun 03 agosto 2026 04:58 PM
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Albañiles Contrucción
Albañiles trabajan en la construcción de un edificio para oficinas. (Foto: Margarito Pérez Retana / Cuartoscuro.com)

México ocupa el primer lugar como el país más caro para construir en América Latina, con ciudades como Monterrey con un precio de 2,275 dólares por metro cuadrado y Ciudad de México donde cuesta 2,198 dólares el metro cuadrado de edificación, según el más reciente Informe Global Construction Market Intelligence realizado por Turner & Townsend.

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En contraste, una nueva construcción en ciudades de Brasil como Río de Janeiro tiene un costo de 1,844 dólares y en Sao Paulo de 1,769 dólares el metro cuadrado; en Buenos Aires, Argentina, asciende a 1,839 dólares y en Bogotá, Colombia, el precio es de 1,274 dóla­res.

Tanto en Ciudad de México como en Monterrey los precios han aumentado un 4.6% este 2026 y el costo por hora por trabajador es de 13 dólares, uno de los más altos en la región, de acuerdo con la consultora especializada en construcción.

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Un alto costo de mano de obra especializada, la creciente demanda de materiales, el impulso económico generado por el nearshoring así como por proyectos de centros de datos e infraestructura industrial y energética son algunas de las razones que han contribuido a esta alza de precios.

En América Latina se proyecta que la inflación en el sector de la construcción sea de 3.4% para 2027, por arriba de Europa donde se espera un 2.8% pero debajo de África en donde la inflación de estima en un 7%, Medio Oriente con 5.1% y Aus­tra­lia-Nueva Zelanda con 4.9%

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Industria de la construcción Ciudad de México America Latina

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