SRE transparentará, a medias, información vinculada a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

"Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información, con excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado", indicó la Cancillería.

El anuncio ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de diversos servidores públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez, a quienes autoridades estadounidenses señalan de presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

Cuando recibió las solicitudes, la SRE confirmó que las remitió a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis, pero precisó que la documentación enviada por las autoridades estadounidenses no incluía elementos probatorios suficientes para ejecutar las detenciones.

Posteriormente, la FGR determinó que no existían bases legales para cumplimentar las peticiones y solicitó información adicional al Gobierno estadounidense.

La negativa de las autoridades mexicanas a ejecutar las capturas provocó cuestionamientos sobre el contenido de las solicitudes de extradición y motivó diversas peticiones de acceso a la información para conocer los documentos intercambiados entre ambos gobiernos.

Con el anuncio de este martes, la Cancillería adelantó que dará a conocer la información que legalmente pueda difundirse, aunque mantendrá bajo reserva las notas diplomáticas por formar parte de procedimientos judiciales en curso.

La SRE aseguró que la decisión busca fortalecer la transparencia en torno a un caso de alto interés público sin comprometer las investigaciones ni la cooperación bilateral en materia de procuración de justicia.

"Nuestro compromiso es con la transparencia", concluyó la dependencia.