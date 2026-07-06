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México

Un marino muere y 10 presuntos criminales son abatidos durante enfrentamiento en Sinaloa

Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en julio de 2024 en Estados Unidos, Sinaloa atraviesa uno de los periodos de mayor violencia de los últimos años.
lun 06 julio 2026 04:37 PM
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Joven Asesinado Culiacán
Autoridades federales han reforzado la seguridad en Sinaloa desde el inicio de la guerra en el cártel. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

El Gabinete de Seguridad informó que reforzó las acciones operativas en Sinaloa luego de la agresión armada contra personal de la Secretaría de Marina que realizaba labores preventivas en la comunidad de San Marcos, en el municipio de Mazatlán, ataque en el que un elemento naval perdió la vida y tres más resultaron heridos.

Como parte de las operaciones desplegadas en la entidad, autoridades federales reportaron que en el municipio de El Rosario elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) repelieron una nueva agresión armada.

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Durante el enfrentamiento, 10 presuntos integrantes de un grupo delictivo murieron. Además, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres personas vinculadas con la organización criminal y aseguraron armas de fuego, municiones y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad lamentó el fallecimiento del elemento de la Marina que murió en cumplimiento de su deber y expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, seres queridos y compañeros de corporación.

Las autoridades señalaron que las acciones forman parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad en la región, tras los hechos violentos registrados en el sur de Sinaloa.

Desde la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en julio de 2024 en Estados Unidos, Sinaloa atraviesa uno de los periodos de mayor violencia de los últimos años.

La detención del histórico líder del Cártel de Sinaloa profundizó la disputa interna entre las principales facciones de la organización criminal, particularmente los grupos identificados como "Los Chapitos" y "La Mayiza", que buscan ampliar su control territorial y de las rutas de operación.

La confrontación ha provocado una ola de homicidios, enfrentamientos armados, bloqueos carreteros, ataques contra viviendas y negocios, así como el desplazamiento de familias en distintos municipios del estado.

Las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Elota, Concordia, El Rosario y Escuinapa han registrado episodios recurrentes de violencia, obligando en diversas ocasiones a suspender clases, limitar actividades comerciales y reforzar la presencia de fuerzas federales.

Ante este escenario, el Gobierno de México ha incrementado el despliegue de efectivos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones federales, con operativos dirigidos a debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales y contener la violencia.

Sin embargo, los enfrentamientos entre facciones rivales y los ataques contra autoridades continúan representando uno de los principales desafíos para la seguridad pública en la entidad.

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Sinaloa Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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