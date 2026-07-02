México se enfrenta a Inglaterra en los memes

Uno de los temas más compartidos enfrenta, en tono de broma, al icónico "Noa Noa" de Juan Gabriel con el tradicional canto que Freddie Mercury realizaba junto al público en los conciertos de Queen. Otros memes aseguran que "Maná es mejor que Queen", mientras algunos imaginan un supuesto intercambio cultural entre británicos y mexicanos durante el partido.

La creatividad también alcanzó a los futbolistas. Los aficionados han colocado a Harry Kane, Javier Aguirre y varios jugadores del Tricolor en montajes humorísticos que mezclan escenas de películas, series y referencias históricas entre México y el Reino Unido.

Lejos de generar confrontación, la mayoría de las publicaciones reflejan el entusiasmo de los seguidores por uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final. El intercambio de bromas ha sido constante tanto en México como en Inglaterra, convirtiendo la previa del partido en tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Mientras el balón aún no rueda, la afición ya disputa su propio partido en Internet, donde el ingenio, la cultura popular y el humor han demostrado ser los grandes protagonistas de la antesala del México vs. Inglaterra.