México se enfrenta a Inglaterra en los memes

A unos días del esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, las redes sociales se convirtieron en una auténtica cancha de creatividad, donde los aficionados de ambos países han protagonizado una divertida "batalla" de memes.
Las publicaciones más virales dejaron de lado las estadísticas y los pronósticos para centrarse en las diferencias culturales entre ambas naciones. Figuras como Juan Gabriel, Freddie Mercury, Harry Styles, Oasis, Maná e incluso referencias a la gastronomía, el té inglés y los tacos mexicanos se han convertido en protagonistas del humor previo al encuentro.