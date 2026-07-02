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México

México se enfrenta a Inglaterra en los memes

La mayoría de los memes reflejan el entusiasmo de los seguidores por uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final: México contra Inglaterra.
jue 02 julio 2026 01:11 PM
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A unos días del esperado duelo entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, las redes sociales se convirtieron en una auténtica cancha de creatividad, donde los aficionados de ambos países han protagonizado una divertida "batalla" de memes.

Las publicaciones más virales dejaron de lado las estadísticas y los pronósticos para centrarse en las diferencias culturales entre ambas naciones. Figuras como Juan Gabriel, Freddie Mercury, Harry Styles, Oasis, Maná e incluso referencias a la gastronomía, el té inglés y los tacos mexicanos se han convertido en protagonistas del humor previo al encuentro.

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Uno de los temas más compartidos enfrenta, en tono de broma, al icónico "Noa Noa" de Juan Gabriel con el tradicional canto que Freddie Mercury realizaba junto al público en los conciertos de Queen. Otros memes aseguran que "Maná es mejor que Queen", mientras algunos imaginan un supuesto intercambio cultural entre británicos y mexicanos durante el partido.

La creatividad también alcanzó a los futbolistas. Los aficionados han colocado a Harry Kane, Javier Aguirre y varios jugadores del Tricolor en montajes humorísticos que mezclan escenas de películas, series y referencias históricas entre México y el Reino Unido.

Lejos de generar confrontación, la mayoría de las publicaciones reflejan el entusiasmo de los seguidores por uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final. El intercambio de bromas ha sido constante tanto en México como en Inglaterra, convirtiendo la previa del partido en tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Mientras el balón aún no rueda, la afición ya disputa su propio partido en Internet, donde el ingenio, la cultura popular y el humor han demostrado ser los grandes protagonistas de la antesala del México vs. Inglaterra.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Inglaterra

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