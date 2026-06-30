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México

México vence a Ecuador también en los memes

México derrotó 2-0 a Ecuador y los aficionados celebraron con memes, chistes y bromas en las redes sociales.
mar 30 junio 2026 10:06 PM
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La victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 no solo desató la celebración de miles de aficionados, sino también una avalancha de memes que rápidamente dominaron las tendencias en X, Facebook, Instagram y TikTok.

Minutos después del silbatazo final, los usuarios comenzaron a compartir imágenes y videos que ironizaban sobre el desempeño de ambas selecciones, el sufrimiento característico de los aficionados mexicanos en los partidos de eliminación directa y el esperado pase del Tricolor a la siguiente ronda.

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Entre los memes más compartidos destacaron aquellos que retrataban a la afición mexicana "reviviendo" tras conseguir la clasificación, las comparaciones con eliminaciones pasadas y las bromas sobre quienes habían pronosticado una victoria ecuatoriana. También hubo espacio para el humor dirigido a los seguidores de Ecuador, quienes reconocieron con ingenio la derrota de su selección.

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, las referencias a la cultura popular, escenas de películas, caricaturas y personajes virales sirvieron como materia prima para cientos de publicaciones que acumularon miles de reacciones en cuestión de minutos.

Desde antes del encuentro, las redes ya anticipaban un duelo intenso con memes sobre la rivalidad deportiva entre ambos países e incluso algunas publicaciones recordaban, en tono satírico, los episodios de tensión diplomática registrados en 2024. Sin embargo, tras el resultado, el protagonismo pasó por completo a las celebraciones del conjunto mexicano.

El fenómeno volvió a confirmar que, además del espectáculo dentro de la cancha, las redes sociales se han convertido en un escenario paralelo donde el humor acompaña cada jugada, gol y resultado. Para muchos aficionados, los memes ya forman parte inseparable de la experiencia mundialista y son una forma de celebrar las emociones que deja el futbol.
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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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