México vence a Ecuador también en los memes

Entre los memes más compartidos destacaron aquellos que retrataban a la afición mexicana "reviviendo" tras conseguir la clasificación, las comparaciones con eliminaciones pasadas y las bromas sobre quienes habían pronosticado una victoria ecuatoriana. También hubo espacio para el humor dirigido a los seguidores de Ecuador, quienes reconocieron con ingenio la derrota de su selección.

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, las referencias a la cultura popular, escenas de películas, caricaturas y personajes virales sirvieron como materia prima para cientos de publicaciones que acumularon miles de reacciones en cuestión de minutos.

Desde antes del encuentro, las redes ya anticipaban un duelo intenso con memes sobre la rivalidad deportiva entre ambos países e incluso algunas publicaciones recordaban, en tono satírico, los episodios de tensión diplomática registrados en 2024. Sin embargo, tras el resultado, el protagonismo pasó por completo a las celebraciones del conjunto mexicano.

El fenómeno volvió a confirmar que, además del espectáculo dentro de la cancha, las redes sociales se han convertido en un escenario paralelo donde el humor acompaña cada jugada, gol y resultado. Para muchos aficionados, los memes ya forman parte inseparable de la experiencia mundialista y son una forma de celebrar las emociones que deja el futbol.

Mexico se está bailando al Ecuador de los milagros pic.twitter.com/pH2pp9eQp8 — Expe (@Expefutbol) July 1, 2026