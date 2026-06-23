Fuertes lluvias activan la Alerta Naranja para cuatro alcaldías en la CDMX

Por otra parte, la dependencia activó la Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo, además de condiciones favorables para la caída de granizo.

🟠 | Se activa #AlertaNaranja en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



🟡 | Se activa #AlertaAmarilla en la Ciudad de México por pronóstico de lluvias fuertes.



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Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas en el drenaje y mantener libres las coladeras para facilitar el flujo del agua.

Asimismo, exhortaron a evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones, así como conducir con precaución debido a la posible presencia de ramas, objetos arrastrados por la corriente o árboles caídos.

La SGIRPC también pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de colapso debido a las lluvias y las rachas de viento asociadas a estos fenómenos.