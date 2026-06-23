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México

Fuertes lluvias activan la Alerta Naranja para cuatro alcaldías en la CDMX

La Alerta Naranja se activó en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.
mar 23 junio 2026 06:40 PM
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Afectaciones lluvia ciudad
Las lluvias causaron afectaciones en la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas Naranja y Amarilla ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este martes 23 de junio en diversas alcaldías de la capital.

La Alerta Naranja fue emitida para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se prevén precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo entre las 15:00 y las 23:00 horas.

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Por otra parte, la dependencia activó la Alerta Amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Para estas demarcaciones se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo, además de condiciones favorables para la caída de granizo.

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron a la población portar paraguas o impermeable, evitar tirar basura o grasas en el drenaje y mantener libres las coladeras para facilitar el flujo del agua.

Asimismo, exhortaron a evitar transitar por calles con encharcamientos o inundaciones, así como conducir con precaución debido a la posible presencia de ramas, objetos arrastrados por la corriente o árboles caídos.

La SGIRPC también pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de muros, árboles, cables de energía eléctrica y anuncios espectaculares que presenten riesgo de colapso debido a las lluvias y las rachas de viento asociadas a estos fenómenos.

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Ciudad de México Lluvias Alcaldías CDMX

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