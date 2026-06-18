Memes encienden el juego México contra Corea del Sur en el Mundial

A horas del esperado enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, las redes sociales han convertido la previa del partido en un auténtico espectáculo paralelo. Mientras ambas selecciones afinan detalles para buscar el liderato del Grupo A, miles de aficionados disputan su propio encuentro a través de memes, videos y publicaciones virales.

Las plataformas digitales se han inundado de contenido humorístico que mezcla referencias futbolísticas con elementos de la cultura popular mexicana y surcoreana. Entre los temas más recurrentes aparecen comparaciones entre el K-pop y la música regional mexicana, bromas sobre la popularidad de BTS en México y referencias al éxito mundial de “Gangnam Style”.