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México

Memes encienden el juego México contra Corea del Sur en el Mundial

La creatividad de los aficionados también ha producido montajes, videos y publicaciones que imaginan escenarios surrealistas durante el encuentro de futbol de este jueves 18 de junio.
jue 18 junio 2026 02:02 PM
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México jugará su segundo partido del Mundial esta noche en Jalisco. (Imagen especial )

A horas del esperado enfrentamiento entre México y Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026, las redes sociales han convertido la previa del partido en un auténtico espectáculo paralelo. Mientras ambas selecciones afinan detalles para buscar el liderato del Grupo A, miles de aficionados disputan su propio encuentro a través de memes, videos y publicaciones virales.

Las plataformas digitales se han inundado de contenido humorístico que mezcla referencias futbolísticas con elementos de la cultura popular mexicana y surcoreana. Entre los temas más recurrentes aparecen comparaciones entre el K-pop y la música regional mexicana, bromas sobre la popularidad de BTS en México y referencias al éxito mundial de “Gangnam Style”.

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Uno de los fenómenos más comentados ha sido la tendencia de enfrentar simbólicamente a BTS contra agrupaciones mexicanas como Banda Tierra Sagrada, una ocurrencia que ha generado miles de interacciones y ha colocado etiquetas relacionadas con ambos países entre las más comentadas del día.

La creatividad de los aficionados también ha producido montajes, videos y publicaciones que imaginan escenarios surrealistas durante el encuentro, desde conciertos improvisados en el estadio hasta celebraciones que mezclan mariachis con coreografías de K-pop.

Incluso figuras de redes sociales se han sumado a la conversación. La influencer surcoreana conocida como Chingu Amiga compartió su dilema sobre a qué selección apoyar, generando miles de reacciones entre seguidores mexicanos y coreanos.

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Noticias virales Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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