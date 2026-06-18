Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Estafa mundialista de 15 millones de pesos: pareja ofrecía boletos que no existían en México

Autoridades del Estado de México buscan a un hombre involucrado en la estafa. Vendía boletos preferenciales, palcos, paquetes VIP y mercancía alusiva al campeonato.
jue 18 junio 2026 04:55 PM
Añadir Expansión Política en Google
Estadio Ciudad de México
El Mundial de Futbol inició la semana pasada en México. (Foto: Cuartoscuro )

La venta anticipada de experiencias para la Copa del Mundo 2026 terminó en una investigación por fraude que ya dejó una persona detenida y un presunto cómplice prófugo.

Autoridades del Estado de México capturaron a Lidia 'N', quien es investigada por su posible participación en un esquema mediante el cual decenas de aficionados habrían sido engañados con la supuesta comercialización de accesos para partidos del Mundial, paquetes de hospitalidad, palcos y otros productos relacionados con el torneo.

Publicidad

De acuerdo con las indagatorias, el monto de las operaciones denunciadas superaría los 15 millones de pesos. Las víctimas habrían realizado pagos durante meses con la expectativa de asegurar lugares para encuentros de alta demanda, incluidos eventos vinculados a la inauguración del torneo.

Las investigaciones apuntan a que la mujer habría operado junto con un hombre identificado como Simón 'N', quien hasta ahora no ha sido localizado por las autoridades.

Ambos son señalados de promocionar productos exclusivos relacionados con el Mundial entre grupos de aficionados y clientes que buscaban asegurar entradas antes de los procesos oficiales de venta.

Entre los artículos ofrecidos figuraban boletos preferenciales, palcos, paquetes VIP y mercancía alusiva al campeonato.

Las denuncias comenzaron a acumularse cuando los compradores dejaron de recibir respuestas sobre las entregas prometidas y los accesos nunca fueron proporcionados.

En algunos casos, los afectados habrían entregado cantidades importantes de dinero confiando en la supuesta relación de los vendedores con operadores turísticos y distribuidores autorizados.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por fraudes relacionados con la Copa del Mundo 2026. Organismos de protección al consumidor han reportado un aumento de denuncias por ventas falsas de entradas y paquetes turísticos, especialmente a través de redes sociales, grupos de mensajería y promotores no autorizados.

La situación también ha encendido alertas entre aficionados que buscan asistir a los partidos que se disputarán en México, donde las autoridades han insistido en que los boletos únicamente deben adquirirse mediante canales oficiales y proveedores acreditados.

Mientras la investigación continúa, la mujer detenida deberá enfrentar el proceso correspondiente ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el número total de afectados, rastrear el destino de los recursos obtenidos y localizar a las demás personas que pudieran estar involucradas en la operación.

Publicidad

Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Fraudes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad