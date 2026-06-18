Estafa mundialista de 15 millones de pesos: pareja ofrecía boletos que no existían en México

De acuerdo con las indagatorias, el monto de las operaciones denunciadas superaría los 15 millones de pesos. Las víctimas habrían realizado pagos durante meses con la expectativa de asegurar lugares para encuentros de alta demanda, incluidos eventos vinculados a la inauguración del torneo.

Las investigaciones apuntan a que la mujer habría operado junto con un hombre identificado como Simón 'N', quien hasta ahora no ha sido localizado por las autoridades.

Ambos son señalados de promocionar productos exclusivos relacionados con el Mundial entre grupos de aficionados y clientes que buscaban asegurar entradas antes de los procesos oficiales de venta.

Entre los artículos ofrecidos figuraban boletos preferenciales, palcos, paquetes VIP y mercancía alusiva al campeonato.

Las denuncias comenzaron a acumularse cuando los compradores dejaron de recibir respuestas sobre las entregas prometidas y los accesos nunca fueron proporcionados.

En algunos casos, los afectados habrían entregado cantidades importantes de dinero confiando en la supuesta relación de los vendedores con operadores turísticos y distribuidores autorizados.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por fraudes relacionados con la Copa del Mundo 2026. Organismos de protección al consumidor han reportado un aumento de denuncias por ventas falsas de entradas y paquetes turísticos, especialmente a través de redes sociales, grupos de mensajería y promotores no autorizados.

La situación también ha encendido alertas entre aficionados que buscan asistir a los partidos que se disputarán en México, donde las autoridades han insistido en que los boletos únicamente deben adquirirse mediante canales oficiales y proveedores acreditados.

Mientras la investigación continúa, la mujer detenida deberá enfrentar el proceso correspondiente ante las autoridades judiciales.

La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el número total de afectados, rastrear el destino de los recursos obtenidos y localizar a las demás personas que pudieran estar involucradas en la operación.