Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ronald Johnson: ''Cooperación México-EU hará Mundial el más seguro y memorable de la historia''

México, Estados Unidos y Canadá organizan en conjunto la Copa del Mundo 2026, pero la mayoría de los partidos serán en suelo estadounidense.
mar 16 junio 2026 08:14 PM
Añadir Expansión Política en Google
HK-TzR1XYAEz7Of.jfif
Autoridades de México y Estados Unidos se reunieron en el el Centro Conjunto de Coordinación. (Foto: Especial )

La Embajada de Estados Unidos en México destacó la estrecha cooperación que mantiene con el gobierno mexicano en materia de seguridad ante la realización de la Copa Mundial de Futbol que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el embajador Ronald Johnson informó que junto al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, se realizó un recorrido por el Centro Conjunto de Coordinación, mecanismo binacional destinado al intercambio de información y la coordinación operativa entre ambos países.

Publicidad

La embajada calificó este centro como un ejemplo de la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer de la justa deportiva “la más segura y memorable de la historia”.

“Mediante una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico”, señaló el representante estadounidense.

El mensaje exhibe públicamente el nivel de cooperación que ambas administraciones mantienen durante la organización del Mundial, particularmente en áreas sensibles como inteligencia, seguridad y protección de asistentes.

La Copa Mundial representa un reto logístico y de seguridad sin precedentes para los tres países anfitriones, por lo que las autoridades han puesto en marcha mecanismos de colaboración para prevenir riesgos y garantizar el desarrollo de los encuentros y actividades relacionadas con el torneo.

La visita de Velasco a la sede diplomática estadounidense ocurre en momentos en que ambos gobiernos buscan reforzar los canales de comunicación y coordinación para asegurar el éxito del campeonato internacional, que atraerá a millones de aficionados de distintas partes del mundo.

Publicidad

Tags

Embajada de Estados Unidos Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad