Ronald Johnson: ''Cooperación México-EU hará Mundial el más seguro y memorable de la historia''

La embajada calificó este centro como un ejemplo de la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer de la justa deportiva “la más segura y memorable de la historia”.
“Mediante una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico”, señaló el representante estadounidense.
El mensaje exhibe públicamente el nivel de cooperación que ambas administraciones mantienen durante la organización del Mundial, particularmente en áreas sensibles como inteligencia, seguridad y protección de asistentes.
La Copa Mundial representa un reto logístico y de seguridad sin precedentes para los tres países anfitriones, por lo que las autoridades han puesto en marcha mecanismos de colaboración para prevenir riesgos y garantizar el desarrollo de los encuentros y actividades relacionadas con el torneo.
La visita de Velasco a la sede diplomática estadounidense ocurre en momentos en que ambos gobiernos buscan reforzar los canales de comunicación y coordinación para asegurar el éxito del campeonato internacional, que atraerá a millones de aficionados de distintas partes del mundo.