Ronald Johnson: ''Cooperación México-EU hará Mundial el más seguro y memorable de la historia''

La embajada calificó este centro como un ejemplo de la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para hacer de la justa deportiva “la más segura y memorable de la historia”.

“Mediante una estrecha coordinación, el intercambio de información y esfuerzos conjuntos, estamos fortaleciendo la seguridad, protegiendo a nuestros ciudadanos y contribuyendo al éxito de este evento histórico”, señaló el representante estadounidense.

Como parte de la visita del secretario @r_velascoa a nuestra Embajada, visitamos el Centro Conjunto de Coordinación, un gran ejemplo de la estrecha cooperación 🇺🇸🇲🇽 que está ayudando a hacer de esta histórica justa internacional de futbol la más segura y memorable de la historia.… pic.twitter.com/wbAN9V0MzF — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 16, 2026

El mensaje exhibe públicamente el nivel de cooperación que ambas administraciones mantienen durante la organización del Mundial, particularmente en áreas sensibles como inteligencia, seguridad y protección de asistentes.

La Copa Mundial representa un reto logístico y de seguridad sin precedentes para los tres países anfitriones, por lo que las autoridades han puesto en marcha mecanismos de colaboración para prevenir riesgos y garantizar el desarrollo de los encuentros y actividades relacionadas con el torneo.

La visita de Velasco a la sede diplomática estadounidense ocurre en momentos en que ambos gobiernos buscan reforzar los canales de comunicación y coordinación para asegurar el éxito del campeonato internacional, que atraerá a millones de aficionados de distintas partes del mundo.