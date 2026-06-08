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México

La UNAM suspende actividades el 11 de junio por arranque del Mundial 2026

En la Ciudad de México no habrá clases el próximo jueves 11 de junio por la inauguración de la Copa del Mundo.
lun 08 junio 2026 09:26 PM
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La UNAM se mantiene como la universidad más importante del país. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió actividades el próximo 11 de junio, por la inauguración del Mundial de Futbol de Norteamérica.

''Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México, por lo que se han anunciado diversos cierres que provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales'', informó la autoridad.

''Considerando que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia, de manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada'', añadió.

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó la semana pasada que los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria no tendrían clases en la Ciudad de México por el evento deportivo.

La mandataria ya había sugerido a empresas que ese día se trabaje de forma remota, para evitar aglomeraciones en el transporte público.

La Copa del Mundo arrancará en el Estadio Banorte con el partido entre México y Sudáfrica este 11 de junio, a las 13:00 horas.

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