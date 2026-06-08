La UNAM suspende actividades el 11 de junio por arranque del Mundial 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió actividades el próximo 11 de junio, por la inauguración del Mundial de Futbol de Norteamérica.

''Como es de conocimiento público, el próximo jueves 11 de junio se realizará la Ceremonia de Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México, por lo que se han anunciado diversos cierres que provocarán afectaciones severas a la movilidad de personas en horarios laborales'', informó la autoridad.

''Considerando que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia, de manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada'', añadió.