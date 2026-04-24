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México

El gobernador Jared Schutz y el embajador Pável Meléndez celebran el Día de la Amistad México-Colorado

En el evento, las autoridades mexicanas y de Colorado reconocieron los vínculos históricos y culturales que unen a ambas comunidades.
vie 24 abril 2026 02:40 PM
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Los funcionarios izaron la bandera mexicana en Estados Unidos. (Foto: Especial )

Jared Schutz Polis, gobernador de Colorado, y el embajador Pável Meléndez Cruz, cónsul general de México en Denver, izaron bandera de México en el Capitolio estatal con motivo del Día de la Amistad México-Colorado.

Los funcionarios, quienes llevaron a cabo la Proclamación Oficial del Día de la Amistad México–Colorado, estuvieron acompañados de líderes comunitarios y representantes de diversos sectores.

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En el evento, las autoridades reconocieron los vínculos históricos y culturales que unen a ambas comunidades.

El gobernador Jared Schutz Polis destacó que México es el principal socio comercial de Colorado y subrayó la relevancia del consulado mexicano, establecido en 1893 como la primera representación extranjera en el estado.

Asimismo, reconoció que la relación bilateral se ha fortalecido a través de acciones de cooperación impulsadas por el Consulado General de México en Denver, entre ellas la reciente misión económica a Ciudad de México, en la que participaron empresarias de Colorado del sector agroindustrial, con el objetivo de ampliar las oportunidades de colaboración y desarrollo económico conjunto.

Schutz Polis resaltó la importancia del turismo mexicano para Colorado y señaló que visitantes provenientes de México encuentran en el estado un destino de referencia, particularmente durante la temporada invernal en las Montañas Rocosas, lo que contribuye al intercambio cultural y al dinamismo económico regional.

También recordó que el establecimiento del consulado mexicano en 1893, durante la administración del entonces presidente Porfirio Díaz, con Casimiro Barela como primer cónsul, marcó el inicio de una relación institucional duradera.

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