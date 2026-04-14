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Economía

¿Subirá el precio de la tortilla este 15 de abril? Gobierno advierte por aumentos sin justificación

El monitoreo de precios en tortillerías continúa a nivel nacional mientras autoridades e industria insisten en que hay condiciones para evitar presiones.
mar 14 abril 2026 05:01 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que se incremente el precio de alimentos como la tortilla. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

La tortilla, uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana, ha vuelto al centro de la conversación pública ante versiones que apuntaban a un posible aumento en su precio a partir del 15 de abril. Sin embargo, el gobierno federal salió a desestimar estos señalamientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) aseguraron que no existe un incremento en el costo del maíz ni de la harina de maíz que justifique un alza en el precio de la tortilla.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias llamaron a no difundir versiones falsas y advirtieron que no hay condiciones técnicas ni económicas que sustenten aumentos en este producto básico.

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El precio de la tortilla debería mantenerse estable: Profeco

Las autoridades hicieron un llamado a los productores y comerciantes para evitar incrementos injustificados que afecten a las familias mexicanas, al tratarse de un alimento esencial para millones de hogares.

De acuerdo con el gobierno, la estabilidad en el precio se respalda en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, una estrategia que busca mantener costos estables en la cadena de producción y comercialización.

En este acuerdo participan asociaciones del sector tortillero y empresas harineras, que se han comprometido a mantener la estabilidad de los precios e incluso avanzar gradualmente hacia reducciones cuando las condiciones del mercado lo permitan.

La industria del maíz también descarta aumentos

Organizaciones del sector también rechazaron que exista un escenario que justifique alzas.

La Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de mantener una producción y distribución eficientes.

Ambas organizaciones señalaron que no hay fundamentos técnicos ni económicos para aumentar el precio de la tortilla en este momento.

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¿Quién dice que sí podría subir el precio de la tortilla?

En contraste con la postura gubernamental, el sector tortillero ha advertido la posibilidad de un ajuste en el precio del alimento básico a partir del 15 de abril.

El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, señaló que el incremento podría ubicarse entre 1 y 4 pesos por kilo, dependiendo de la región del país.

“Nosotros hicimos un análisis en toda la República y habrá lugares donde suba dos, tres o cuatro pesos (...) tuvimos un déficit de 16% en los últimos tres años y el precio de la tortilla siguió estable”, afirmó en entrevista con UnoTV.

El empresario explicó que el sector ha absorbido incrementos en costos operativos como gasolina, transporte, refacciones y materias primas, lo que —dijo— ha presionado la rentabilidad del negocio.

Desde hace tres años no se ha incrementado el precio de la tortilla”, añadió.

El plan para que no suba el precio de la tortilla

El Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla incluye distintos mecanismos para contener los costos de producción, entre ellos:

-acceso a maíz y harina a precios preferenciales

-financiamiento con tasas de interés favorables

-condiciones comerciales especiales para productores y tortillerías

El objetivo es reducir costos a lo largo de la cadena y trasladar ese beneficio al consumidor final.

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Monitoreo en más de 600 tortillerías

Para vigilar el comportamiento del mercado, la Profeco realiza un monitoreo permanente de precios a través del programa Quién es Quién en los Precios, que revisa 603 tortillerías en todo el país.

Durante estas visitas, la dependencia también verifica que las básculas estén calibradas para garantizar que los consumidores reciban kilos completos de tortilla.

Además, la Profeco revisa el padrón de tortillerías afiliadas a las cámaras firmantes del acuerdo y publica reportes mensuales sobre el cumplimiento de los compromisos de precios.

Buscan proteger el poder adquisitivo de la población

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para garantizar el abasto de maíz, proteger el poder adquisitivo de las familias y fortalecer la soberanía alimentaria.

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, también trabaja en el ordenamiento de la cadena de producción y comercialización del maíz, con políticas que buscan mejorar los ingresos de los productores mediante esquemas de comercialización directa.

Por ahora, el mensaje oficial es claro: no se prevé un aumento en el precio de la tortilla este 15 de abril, pese a los señalamientos y advertencias de algunos sectores.

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Inflación Alimentos producción de alimentos Campo mexicano

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