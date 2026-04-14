¿Subirá el precio de la tortilla este 15 de abril? Gobierno advierte por aumentos sin justificación

La tortilla, uno de los alimentos básicos de la dieta mexicana, ha vuelto al centro de la conversación pública ante versiones que apuntaban a un posible aumento en su precio a partir del 15 de abril. Sin embargo, el gobierno federal salió a desestimar estos señalamientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) aseguraron que no existe un incremento en el costo del maíz ni de la harina de maíz que justifique un alza en el precio de la tortilla.

En un comunicado conjunto, ambas dependencias llamaron a no difundir versiones falsas y advirtieron que no hay condiciones técnicas ni económicas que sustenten aumentos en este producto básico.