Calendario Bienestar del 17 al 21 de noviembre: quiénes reciben pago esta semana

¿De cuánto es el pago?

Las personas adultas mayores (más de 65 años) recibirán 6,200 pesos, mientras que mujeres de 63 y 64 años recibirán 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar.

Los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La funcionaria federal recordó que los depósitos se realizan de forma directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, y que la dispersión del dinero corresponde a noviembre y diciembre, lo que representa el último del año 2025.

Qué día se cancelan los depósitos

Durante noviembre, el calendario oficial marca un día sin depósitos debido a un día inhábil establecido por ley. La conmemoración oficial de la Revolución Mexicana se asigna al tercer lunes del mes, que en 2025 corresponde al 17 de noviembre.

Por disposición legal, ese día se suspenden operaciones bancarias, lo que detiene la dispersión de recursos de los programas sociales depositados en la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Quiénes reciben la Pensión Bienestar del 10 al 14 de noviembre

- Letras M: Martes 18 de noviembre 2025

- Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre 2025

- Letra P, Q: Jueves 20 de noviembre 2025

- Letra R: Viernes 21 de noviembre 2025

El calendario oficial se dio a conocer en las redes sociales de la funcionaria federal. (Foto: Facebook Ariadna Montiel Reyes )

¿Cómo saber si ya depositaron a mi tarjeta Bienestar?

Para verificar que ya te cayó el pago de la pensión, solo debes seguir unos sencillos pasos. Hay varias formas de revisar tu saldo en la tarjeta Bienestar:

- La primera opción es en la app del Banco Bienestar que está disponible ya sea en iOS o Android de manera gratuita. Abre sesión con tu nombre y contraseña; una vez abierta tu cuenta, puedes revisar tu saldo. y los movimientos de tu tarjeta.

- Llamar al 800 900 2000, después seleccionar la opción 1, enseguida ingresar los 16 números de tu tarjeta y luego tu año de nacimiento.

¿Cómo sacar dinero sin la Tarjeta Bienestar?

Tras ubicar el Banco del Bienestar más cercano debes presentar en ventanilla con los siguientes documentos para identificarte y son los siguientes:

- INE

- CURP

- Acta de nacimiento

- Número telefónico de contacto

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- INAPAM

- Acuse guinda de recibo de la tarjeta o talón verde de trámite de reposición de tarjeta.

Todos los documentos en original y una copia con el objetivo de presentar los que el trabajador te solicite.Se recomienda que el retiro del dinero lo haga el titular de la tarjeta y se sugiere llevar consigo el número de folio que le dieron tras el reporte del robo o extravío.