Morena prepara reforma para que en un día haya elección judicial, federal y de revocación de mandato

El 18 de septiembre, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución para adelantar la fecha de realización de los procesos de revocación de mandato y establecer que éste sea el mismo día de las elecciones federales.

La iniciativa sería dictaminada anoche para su discusión este martes 11 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados, pero se pospuso la dictaminación y está pendiente.

Aunque Morena cuenta con los votos suficientes para aprobarla en cualquier momento, el coordinador de sus diputados, Ricardo Monreal, señaló que se busca ampliar la discusión, como lo solicitaron integrantes de los partidos de oposición.

Esa reforma, sumada a la obligación que ya estableció la Reforma Judicial de 2024 de que en tres años se elegiría a la segunda mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, provocará que el 6 de junio de 2027, en un solo día, se sometan a elección miles de cargos.

Pero esos cargos son de diferente naturaleza, por lo que de forma obligada se requerirá duplicar casillas, plantea Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Gobierno de López Obrador promovió la reforma que creó la consulta de revocación de mandato. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

Se crearía un caos, considera el experto, si en la misma jornada se ponen a votación cargos judiciales (más de 2,600 cargos de juzgadores federales y locales), 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y 2,246 alcaldes.

“Si siguen en la idea de tener el mismo día las elecciones federales y locales empalmadas con las elecciones judiciales, va a ser un verdadero desastre, porque van a tener que ponerse dos bloques diferentes de casillas”, plantea. Se requerirá “un bloque de casillas para recibir la votación de las elecciones de diputados, gobernadores, ayuntamientos y congresos locales y otro bloque de casillas para recibir la votación de las elecciones judiciales”.

Eso se debe, explica, a que la Reforma Judicial prohibió toda participación de los partidos políticos en la elección de jueces y magistrados, por lo que ahora no se podrían mezclar unas y otras casillas, pues en unas habrá, además, representantes partidistas.

Esa duplicidad de casillas reduciría los ahorros que, asegura el impulsor de la propuesta -el diputado Ramírez Cuéllar-, traería consigo su propuesta de reforma, dice Baños.

Por otro lado, sumar la revocación vulneraría otras disposiciones de la Constitución, pues los partidos políticos no sólo están impedidos de participar en las elecciones judiciales, sino también tienen restringido intervenir en los procesos de revocación de mandato.

La consulta de revocación de mandato se ha realizado una sola vez en la historia en México. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro )

Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, recuerda que ninguna persona funcionaria puede aparecer en campañas que no sean los suyas, ni impulsar alguna candidatura.

Si la presidenta Claudia Sheinbaum aparece en las boletas de revocación no cumpliría esa restricción, por lo que la reforma al artículo 35 constitucional abriría la puerta a influenciar indebidamente al electorado.

“Esto es contrario a lo que durante años se ha exigido de los presidentes de México, que se mantengan al margen de los procesos electivos que no sean presidenciales y eviten influenciar de alguna manera al electorado para votar por uno u otro partido, como sucedía en muchos gobiernos anteriores, y que tantas denuncias y cambios a la ley electoral trajeron consigo”, dice Espinosa.

Además, adelantar el proceso vulneraría la naturaleza de la revocación, pues al ser antes de que concluya la mitad del mandato se deja sin instrumentos ni información a la ciudadanía “para saber cómo continuará el resto del sexenio''.



En cuanto a los supuestos ahorros, el experto valora que no importa cuánto se busque economizar con la concurrencia electoral, “si no se otorgan los insumos y cantidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral”.

Por tanto, el integrante de Laboratorio Electoral llama a los legisladores a realizar análisis real sobre las necesidades y capacidades del sistema electoral mexicano, de la ciudadanía y del fortalecimiento de los ejercicios de participación y rendición de cuentas.

“No debemos olvidar que todos los cambios que se han hecho y se hagan al sistema electoral serán las reglas en las que alguna vez, quienes ahora son gobierno, sean oposición -como la historia reciente ha demostrado”, indica.