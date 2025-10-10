Detienen a implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

El martes, el secretario García Harfuch informó que el presunto responsable del asesinato del párroco es su chofer, aunque no dio detalles.
“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta. Iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, destacó.
En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suman dos religiosos asesinados: Bertoldo Pantaleón y el padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas.
En las últimas tres décadas suman casi 60 homicidios de religiosos. De acuerdo con un informe del Centro Católico Multimedial (CCM), entre 1990 y 2024 fueron asesinados en México 59 sacerdotes, cuatro religiosos y nueve laicos, además de un cardenal.