México

Detienen a implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Miguel Ángel “N" fue detenido en Guerrero por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de copartícipe.
vie 10 octubre 2025 06:49 PM
Bertoldo Pantaleón.jpg
El presunto responsable de la muerte del párroco fue detenido en Chilpancingo por elementos estatales y federales. (Foto: SSP.)

Miguel Ángel “N, implicado en el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, fue detenido este viernes en Chilpancingo, Guerrero, con base en una orden de aprehensión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el individuo está acusado del delito de homicidio calificado en grado de coparticipe.

“Luego de tomar conocimiento del homicidio de un párroco, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso; las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento, con ello recabaron información para que se generara una orden de aprehensión en su contra”, informó la SSP en un comunicado.

En la detención de Miguel Ángel “N” participaron elementos de Defensa, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, así como autoridades del estado de Guerrero.

“Tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron”, agrega la nota informativa.

El martes, el secretario García Harfuch informó que el presunto responsable del asesinato del párroco es su chofer, aunque no dio detalles.

“Según los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que estamos también trabajando con ellos, él muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta. Iba a salir a dar una misa y todo indica que es su propio chofer. Estamos en búsqueda y apoyando a la Fiscalía para la detención de esta persona”, destacó.

En el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suman dos religiosos asesinados: Bertoldo Pantaleón y el padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas.

En las últimas tres décadas suman casi 60 homicidios de religiosos. De acuerdo con un informe del Centro Católico Multimedial (CCM), entre 1990 y 2024 fueron asesinados en México 59 sacerdotes, cuatro religiosos y nueve laicos, además de un cardenal.

