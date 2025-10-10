Detienen a implicado en el homicidio del sacerdote Bertoldo Pantaleón

“Luego de tomar conocimiento del homicidio de un párroco, los agentes de seguridad establecieron contacto con autoridades locales para apoyar en las indagatorias del caso; las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron identificar a un sujeto vinculado en el evento, con ello recabaron información para que se generara una orden de aprehensión en su contra”, informó la SSP en un comunicado.

En seguimiento a labores de investigación en el estado Guerrero, en una operación encabezada por @FGEGuerrero y @SSPGro, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, se cumplimentó una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, relacionado… pic.twitter.com/5oQjFzTSYu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 10, 2025

En la detención de Miguel Ángel “N” participaron elementos de Defensa, Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad, así como autoridades del estado de Guerrero.

“Tras realizar recorridos de seguridad en el municipio de Chilpancingo, los efectivos ubicaron a Miguel Ángel “N”, le marcaron el alto y tras corroborar su identidad y lo detuvieron”, agrega la nota informativa.