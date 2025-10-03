Buque Escuela Cuauhtémoc, “El caballero de los mares”, zarpa de nuevo el 4 de octubre
¿Cuándo fue el choque del Buque Cuauhtémoc?
El pasado 17 de mayo, el Buque Cuauhtémoc chocó contra del puente de Brooklyn, Nueva York, rompiendo la parte superior de sus mástiles, las imágenes que se compartieron en redes sociales muestran cómo los cadetes cayeron de la parte alta del navío, lo que causó la muerte de dos marinos y dejó 20 heridos, por lo que desde entonces la embarcación fue sometido a restauración y pruebas. Los daños están estipulados en "500,000 dólares", de acuerdo con el 1 de julio de 2025.
En el buque viajaba con 277 tripulantes a bordo. En el accidente murieron los cadetes América Yamileth Sánchez, de 20 años, y Adal Jair Maldonado, de 23, y 19 personas resultaron heridas.
El buque de entrenamiento mexicano había iniciado un viaje de siete meses el 6 de abril desde su base de operaciones en Acapulco, Guerrero y que iba a concluir en diciembre.
Minutos antes del accidente, zarpó de un muelle del sur de Manhattan tras recibir la visita durante los últimos días de centenares de curiosos, muy iluminado y engalanado con banderas mexicanas y las de otros países visitados. Poco a poco se fue acercando peligrosamente al puente.
Conmemoración de la Semar
El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa de nuevo como parte de la creación de la Armada de México (Semar) que se conmemora el 23 de noviembre, y a casi cinco meses de haber sufrido un accidente en Nueva York.
El incidente fue clasificado por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés), como un "siniestro marítimo grave", esto bajo la legislación estadounidense.
Quiénes viajarán en el barco
Cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar y tres oficiales abordaron una aeronave con destino al muelle de Hudson River Park, EU, para abordar de nuevo el navío perteneciente a la Semar y navegar rumbo al puerto de Veracruz, por lo que se prevé que arribe en noviembre.
“La Generación de Cadetes Navales 2022-2026 vuela con destino a la Ciudad de Nueva York para incorporarse al Crucero de Instrucción ‘Consolidación de la Independencia de México 2025’, a bordo de nuestro emblemático Embajador y Caballero de los Mares“, publicó la Semar a través de su cuenta de 𝕏.
Zarpa tras cinco meses parado
La Secretaría de Marina (Semar) informó que el Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a los mares el sábado 4 de octubre, por lo que será tripulado de nuevo por cadetes pertenecientes a la dependencia y quienes estuvieron en el accidente ocurrido en Nueva York en mayo de 2025.