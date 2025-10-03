El pasado 17 de mayo, el Buque Cuauhtémoc chocó contra del puente de Brooklyn, Nueva York, rompiendo la parte superior de sus mástiles, las imágenes que se compartieron en redes sociales muestran cómo los cadetes cayeron de la parte alta del navío, lo que causó la muerte de dos marinos y dejó 20 heridos, por lo que desde entonces la embarcación fue sometido a restauración y pruebas. Los daños están estipulados en "500,000 dólares", de acuerdo con el 1 de julio de 2025.

​​En el buque viajaba con 277 tripulantes a bordo. En el accidente murieron los cadetes América Yamileth Sánchez, de 20 años, y Adal Jair Maldonado, de 23, y 19 personas resultaron heridas.

El buque de entrenamiento mexicano había iniciado un viaje de siete meses el 6 de abril desde su base de operaciones en Acapulco, Guerrero y que iba a concluir en diciembre.

Minutos antes del accidente, zarpó de un muelle del sur de Manhattan tras recibir la visita durante los últimos días de centenares de curiosos, muy iluminado y engalanado con banderas mexicanas y las de otros países visitados. Poco a poco se fue acercando peligrosamente al puente.

Con información de agencias