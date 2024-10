Sentencia de Genaro García Luna: últimas noticias del caso

Este martes 15 de octubre, un día antes de la audiencia final del juicio de García Luna, el propio acusado envió una carta pidiendo clemencia al juez Brian Cogan, quien será el encargado de informarle cuánto tiempo deberá pasar en la cárcel.

"Nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas", expresó García Luna en una carta dirigida a Cogan, quien fue el encargado del juicio de Joaquín Guzmán Loera.

"Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco", agregó el exfuncionario mexicano.