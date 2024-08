Evento de Claudia Sheinbaum hoy en vivo: recibe constancia de mayoría del TEPJF

La próxima presidenta pidió que sea llamada presidenta con A y no presidente, pues “lo que no se nombra no existe".

“Tuvieron que pasar 200 años de México independiente para que hoy podamos decir Presidenta. Hoy llegamos todas. (...) Fuimos anuladas, a muchas de nosotras nos contaron una versión de la historia que era protagonizado por los hombres”, mencionó.