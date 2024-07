El huracán Beryl ingresó a la Península de Yucatán esta madrugada

A través de imágenes de Satélite, se puede observar el desplazamiento del huracán Beryl:

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.

What's the station seeing now? Watch our 24/7 live feed: https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU

— NASA (@NASA) July 1, 2024