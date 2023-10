Los muros de aire: las fronteras de Estados Unidos se movieron a México

Explica que, en su recorrido, encontró que a los migrantes no solo les ofrecen transportación hacia el norte, también paquetes "todo incluido" que les permita transitar con mayor seguridad por tierra o cielo mexicano, con comidas y hospedaje (casas de seguridad) incluídas.

Aquí un fragmento de la entrevista con la autora de Los Muros de aire y otras crónicas de la frontera, de editorial Debate.

¿Cómo tratamos a los migrantes en México?

Mal, no los tratamos peor que en otros lugares, el migrante no es tratado bien en ningún lugar del mundo, pero somos un peligro para ellos. Me dijo un migrante venezolano, un estudiante que fue encarcelado años por activismo político, que en su travesía sabía que iba a haber peligros y dos puntos peligrosos: uno era la selva del Darién que es conocida por ser uno de los pasos más difíciles del planeta. La gente que cruza por ahí ve cadáveres, y los cadáveres de los que no lograron pasar por sed, por hambre, o sea la selva solita mata, no solamente las personas que te violan allá adentro y te roban todo, sino también las condiciones no son para todos. Es una travesía que no todos terminan.

Y el segundo punto, me dijo, es México. Siento el mismo miedo al entrar a México, me lo dijo en el sur de México porque sabe que aquí también son "carne de cañón" para el crimen organizado.

Al migrante suele verse como un factor que genera violencia y quita oportunidades.

Es la percepción que introducen más violencia, pero no es cierto. Los que vienen, vienen a trabajar, vienen con valentía y nadie viene a pedir nada, todos quieren trabajar. Le pides tú un trabajo migrante que te haga y todos corren a decirte ‘yo te hago ese trabajo por un poco de dinero’, o sea, lo que quieren es trabajar, no quieren venir a robar nada.

Si las condiciones están para dejarlos totalmente marginados, sin comida, sin oportunidad de ganarse el dinero, pues de algún modo tiene que sobrevivir y puede llegar a introducirse en crimen y violencia, pero es que no vienen con esa intención, tú los empujas a eso, es que tienen que hacer algo para no morir.

No nos quitan oportunidades. El país tiene que reestructurarse, deberíamos de tener trabajo de sobra, hay tanto que hacer en México, el problema es que hay una corrupción tal que mucho dinero del que se usa para programas se va a las bolsas de personas y no se quedan para que aquí se pueda implementar trabajo, bienestar, las oportunidades faltan no porque México no tenga el espacio para hacerlas, sino por corrupción.