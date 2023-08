Salinas Pliego insulta y reta al INE tras orden contra violencia de género

El empresario Ricardo Salinas Pliego insultó y retó a autoridades electorales después de que se le ordenara frenar la violencia de género contra la morenista Citlalli Hernández.

“Se les va a aparecer el diablo hdspm, debieron haberse medido. Están queriendo cambiar la conversación porque evidenciar su plan COMUNISTA para el país les abrió un pozo en su armadura propagandística y no saben cómo salirse de ella, ya vimos donde les duele y donde NO HAY QUE AFLOJAR, ¿que me van a hacer los pendejos del INE, va a venir a detenerme por cuestionar a una cer... pública?”, escribió el dueño de Televisión Azteca en su cuenta de Twitter, horas después de la resolución.