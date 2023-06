Clases en Nuevo León serán opcionales por ola de calor

García Sepúlveda comentó que la medida es para no exponer al alumnado a las altas temperaturas.

“Estamos viviendo un calor insólito. Una ola de calor en todo México y esta semana que viene pinta aún más dura. Está pronosticado llegar hasta 45 grados aquí en la Ciudad de Monterrey y por eso acabo de tener un zoom y hemos tomado la decisión por las autoridades educativas de que esta semana seremos flexibles. Queda discreción de los padres de familia y alumnos tomar clases en línea o desde casa, para no exponerse a estos calores”, anotó.

Celebró que, derivado de la ola de calor en todo el país, hasta el momento, no se ha registrado ningún incidente o tragedia en el estado.

“Gracias a Dios no ha habido incidentes, no ha habido tragedias y no las queremos tener”, apuntó el mandatario en un mensaje difundido en redes sociales.

García informó que, ante la ola de calor, su gobierno instaló aire acondicionado en todas las escuelas.

Sin embargo, comentó que se tiene problemas en algunas ubicadas en zonas rurales, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “no ha puesto los transformadores”, por lo que no ha sido posible la colocación.