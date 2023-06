Noroña reclama a AMLO por excluirlo de cena: “voy arriba de Adán en encuestas”

El diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador por no invitarlo a la cena de anoche cerca de Palacio Nacional, a la que sí asistieron las otras “corcholatas” presidenciales.

"Es un reclamo fraterno a un compañero que no me está dando trato de compañero. La exclusión es injustificada, incorrecta, no es un trato de compañeros. Las encuestas me ponen en tercer lugar, por arriba de Adán Augusto", dijo Noroña en conferencia de prensa.

"Vivo muy cerca (del lugar en que ocurrió la cena) pero no voy a donde no me invitan”, apuntó.

“El compañero presidente, al erigirse en garante de unidad, no debe excluir a nadie. Está asumiendo una posición sectaria", expuso Fernández Noroña.