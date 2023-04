El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México sea la causa de la crisis de fentanilo que enfrenta Estados Unidos, y pidió al senador republicano Lindsey Graham no mentir, luego de que el político estadounidense asegurara que esa sustancia es producida en tierras mexicanas.

“Según las cifras, en Estados Unidos el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo son de ciudadanía norteamericana, por lo tanto, lo que él señala, de que mexicanas y mexicanos son los que provocan el problema, incluso en Estados Unidos trafican, llevan y traen, también es falso porque pues son cifras oficiales, 86.3% son ciudadanos de Estados Unidos”, afirmó el canciller.

El secretario aseguró que el esfuerzo que está realizando México contra el tráfico de fentanilo es el más grande e importante de cualquier país en el mundo.

“Los esfuerzos de México en materia de fentanilo son los más importantes del mundo, no hay ningún otro país del mundo que esté haciendo tanto contra el fentanilo que se trafica hacia los Estados Unidos”, planteó.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que México no es la causa de la crisis que enfrenta Estados Unidos por el fentanilo. (Foto: Presidencia de México.)

Ebrard presentó un mapa de Estados Unidos en el que se tienen identificadas las ciudades con problemas más serios de fentanilo, el cual dijo que está directamente vinculado a las recetas médicas que han dado en ese país.

“México no es el problema, sino ha sido parte y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México y es México no el causante de esta crisis, es injusto y es falso”, aclaró.