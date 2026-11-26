“Nuestra red nos permite acercar a pasajeros de distintos mercados a la ciudad y, ahora, queremos invitarlos a quedarse unos días y vivir todo lo que tiene para ofrecerles”, añadió el ejecutivo de la aerolínea.

Así, la escala se puede hacer a la ida, al regreso o en ambos trayectos para generar oportunidades de estancia y consumo. Según la ruta, el vuelo conecta por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) o por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, destacó el valor de que los viajeros aprovechen al máximo su visita, al encontrar una razón para hacer una pausa y quedarse más tiempo.

La funcionaria también señaló que el organismo promueve este programa Stopover con acciones de difusión y con propuestas turísticas que estarán disponibles a través de la plataforma de Aeroméxico, tanto en las distintas cabinas como en las familias tarifarias.

Es importante considerar que los costos, condiciones y límites de equipaje para los pasajeros de la aerolínea cambian según la tarifa seleccionada.

Con este acuerdo, la ciudad busc capitalizar su papel como principal centro de conexiones en México y transformar el tráfico de paso en derrama económica directa para la ciudad.

