El Gobierno del Edomex presenta los resultados de su tercer año de gestión

Delfina Gómez Álvarez llegará a su Tercer Informe de Gobierno con 19,818 millones de pesos invertidos en obras públicas en los 125 municipios mexiquenses.
Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMex”, se ha logrado construir, rehabilitar y modernizar más de 100 espacios públicos, además de desarrollar la movilidad, infraestructura hídrica, educativa y urbana.
Publicidad
Entre las intervenciones más relevantes está la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, en el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán, que beneficia a más de 200,000 automovilistas por día y reduce hasta 30 minutos sus tiempos de traslado.
Los trabajos incluyeron reencarpetado asfáltico, la reparación de banquetas, guarniciones y alcantarillas, la instalación de iluminación LED y el mantenimiento de puentes peatonales.
En el transporte masivo, el Tren Interurbano “El Insurgente” conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México; mientras que la construcción de la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, y el Tren Suburbano Felipe Ángeles, en su tramo AIFA-Lechería, favorecen a cerca de 82,000 pasajeros diariamente.
Respecto a la infraestructura hídrica, sobresale el mantenimiento de plantas de bombeo en Nezahualcóyotl y la etapa final del Colector Solidaridad en Chalco, todo ello como parte del Plan Oriente para prevenir inundaciones.
A estas acciones se suman la edificación y rescate de unidades deportivas, mercados, parques y plazas cívicas en distintos municipios.
Entre ellas, las nuevas unidades deportivas en Amanalco, Ocuilan, Tezoyuca y Valle de Bravo, así como la modernización de mercados en Chiautla, Chiconcuac, Melchor Ocampo, Texcaltitlán, Timilpan y Xonacatlán.