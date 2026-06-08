Trayectoria de Boris en vivo: así avanza la tormenta tropical y qué estados afectará
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Boris se convierte en tormenta tropical
La tormenta tropical Boris se mantiene bajo monitoreo de las autoridades meteorológicas debido a las lluvias, vientos y otras afectaciones que podría generar en distintas regiones del país conforme avance su trayectoria. El sistema evolucionó a tormenta tropical luego de haberse formado inicialmente como la depresión tropical Dos-E en aguas del océano Pacífico.
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Estado actual de la tormenta tropical
En su reporte de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, de este lunes 8 de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Boris se localizaba aproximadamente a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado y a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h, manteniendo condiciones para lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones intensas en Colima, Jalisco y Michoacán.
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Estados afectados por Boris
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos más severos de la tormenta tropical Boris se esperan en Guerrero y Oaxaca, donde se pronostican lluvias torrenciales. También se prevén lluvias intensas en Colima, Jalisco y Michoacán, mientras que el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México podrían registrar precipitaciones de muy fuertes a fuertes durante las próximas horas.
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¿Qué efectos provocará la tormenta tropical Boris?
Además de las lluvias, Boris generará vientos de hasta 110 km/h en las costas de Guerrero, rachas de hasta 90 km/h en Michoacán y Oaxaca, y de hasta 70 km/h en Jalisco y Colima. También se espera oleaje de entre 4 y 5 metros de altura en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de entre 3 y 4 metros en Jalisco y Colima. El SMN advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en ríos y arroyos, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.
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¿Cuál es la trayectoria de Boris?
A las 06:00 horas de este lunes, Boris se desplazaba hacia el noreste a una velocidad de 4 km/h. El sistema mantiene una trayectoria cercana a las costas del Pacífico sur mexicano, por lo que sus bandas nubosas continúan afectando principalmente a Guerrero y Oaxaca. Además, las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.
A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, la #DepresiónTropical Dos-E se ha intensificado a la #TormentaTropical #Boris, su centro se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sureste de Acapulco, y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, ambas localidades en el… pic.twitter.com/NHjGySQ7C6— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026
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El costo económico de los huracanes
Los huracanes no sólo provocan daños materiales y pérdidas humanas; también pueden afectar la actividad económica de regiones enteras durante meses e incluso años. En México, los fenómenos hidrometeorológicos —como tormentas, ciclones tropicales y olas de calor— son la principal fuente de pérdidas asociadas a desastres naturales.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), estos fenómenos concentraron 83.6% de las pérdidas económicas registradas por desastres en 2024. Ese año se contabilizaron 283 eventos con un costo estimado de 14,434 millones de pesos, equivalente a 0.046% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Uno de los ejemplos más recientes es el huracán Otis, que impactó Guerrero en octubre de 2023. Además de la devastación en Acapulco, el fenómeno tuvo efectos sobre la economía local. Un análisis de BBVA Research estimó que el impacto del ciclón pudo reducir el crecimiento económico de Guerrero y afectar la actividad productiva hasta 2024.
Las consecuencias económicas de un huracán van más allá de la reconstrucción de viviendas e infraestructura. También suelen traducirse en cierres temporales de negocios, interrupciones en cadenas de suministro, caída del turismo, pérdidas para comercios y afectaciones a pequeñas y medianas empresas, que suelen ser de las más vulnerables ante este tipo de eventos.