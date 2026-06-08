Los huracanes no sólo provocan daños materiales y pérdidas humanas; también pueden afectar la actividad económica de regiones enteras durante meses e incluso años. En México, los fenómenos hidrometeorológicos —como tormentas, ciclones tropicales y olas de calor— son la principal fuente de pérdidas asociadas a desastres naturales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), estos fenómenos concentraron 83.6% de las pérdidas económicas registradas por desastres en 2024. Ese año se contabilizaron 283 eventos con un costo estimado de 14,434 millones de pesos, equivalente a 0.046% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Uno de los ejemplos más recientes es el huracán Otis, que impactó Guerrero en octubre de 2023. Además de la devastación en Acapulco, el fenómeno tuvo efectos sobre la economía local. Un análisis de BBVA Research estimó que el impacto del ciclón pudo reducir el crecimiento económico de Guerrero y afectar la actividad productiva hasta 2024.

Las consecuencias económicas de un huracán van más allá de la reconstrucción de viviendas e infraestructura. También suelen traducirse en cierres temporales de negocios, interrupciones en cadenas de suministro, caída del turismo, pérdidas para comercios y afectaciones a pequeñas y medianas empresas, que suelen ser de las más vulnerables ante este tipo de eventos.