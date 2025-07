“Me cuesta 2,000 pesos que te desaparezcan”, amenaza funcionaria en Guanajuato

Por su parte Saúl Trejo, director de la Junta Municipal de Agua Potable de Celaya, reveló que la funcionaria ingresó en 2022 y trabajaba como cajera en el módulo del Parque Morelos.

Sostuvo que el conflicto se dio por un lugar de estacionamiento con un hombre quien es hijo de un ex alcalde y de una ex diputada local, no obstante reprobó las amenazas.

“Reprobable, son inadmisibles y no representan el espíritu que tiene la Jumapa desde que llegamos. Les hemos dicho y hemos platicado con ellos que tenemos que volcarnos hacia el servicio del ciudadano, tenemos que atenderlos con calidad, con calidez. No podemos permitir este tipo de actos de ningún funcionario público”, dijo a medios locales.

Al ser cuestionado sobre si se iniciaría otro tipo de proceso en contra de la funcionaria además de ser dada de baja, Trejo señaló que ya dependerá de las personas involucradas llevar el asunto a otras instancias.