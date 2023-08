Comunidad en Chiapas quema libros de texto; "es un acto irracional", dice AMLO

¿Qué dijo AMLO sobre la quema de libros?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la quema de libros gratuitos es un acto irracional y proviene de “politequería” orquestada por la oposición a su gobierno y por personajes como Claudio X. González hijo.

“¿Cómo no se van a dar estos actos irracionales si el presidente del PAN planteó que había que arrancarle las hojas a los libros? La quema de libros es equivalente a destruirlos, y no los han leído. Es fanatismo conservador y politiquería, porque piensan que con eso van a ganarse la simpatía del pueblo, (pero), no, así no van a avanzar. Claudio X. González hijo le está haciendo un servicio extraordinario al movimiento de transformación", aseguró en conferencia de prensa en Palacio Nacional .