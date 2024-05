Seguridad, militarización, Pemex, reforma fiscal: ¿qué plantean presidenciables?

Pemex

Claudia Sheinbaum

Vamos a fortalecer a Pemex".

Sobre el futuro para Pemex, la empresa pública paraestatal mexicana petrolera, la candidata morenista asegura que buscará el rescate de sus finanzas y su fortalecimiento, por lo que ha propuesto invertir 13,566 millones de dólares en nuevos proyectos de generación de energía hasta 2030.

Sheinbaum ha garantizado que de ganar la elección no habrá un cierre de refinerías, en cambio, seguirá fortaleciéndose como empresa pública estratégicas en beneficio del interés nacional.

Xóchitl Gálvez

Vamos a hacer de Pemex una empresa de clase mundial".

Xóchitl Gálvez ha prometido que de ganar las elecciones, convertirá a Pemex en “una empresa mundial”.

La candidata asegura que no busca su privatización, sino modernizarla, para convertirla en una paraestatal que no sólo extraiga petróleo, sino le entre también a la geotermia y a la captura de carbón.

La candidata también ha planteado abrir las ondas petroleras -suspendidas en este gobierno- para que vuelva a participar el sector privado en la exploración y explotación de hidrocarburos.

Jorge Álvarez Máynez

Transformación gradual de Pemex en una empresa de energía limpia".

El candidato presidencial por MC asegura que en México urge una agenda verde, por lo que tanto Pemex como la CFE requieren de una transformación en la que se tenga una generación eléctrica y de combustibles más sustentable.

Incluso al inicio de su campaña, Máynez planteó que, en caso de llegar a la Presidencia, podrá en marcha una transición energética con la cual cerrará todas las refinerías del país.

Reforma Fiscal

Claudia Sheinbaum

No estamos pensando en una reforma fiscal y si llegáramos a pensar en una sería por consenso".

Sheinbaum no tiene contemplada una reforma fiscal al inicio de su gobierno; también ha dicho que, en caso de ser la ganadora, no aumentará los impuestos. En cambio, sus propuestas se han enfocado en no condonar impuestos a grandes contribuyentes, así como seguir con el combate a la evasión fiscal, aunque no descarta que sea algo que se pueda analizar más adelante.

Xóchitl Gálvez

Necesitamos tener más creatividad en ingresos y no solo pensar en subir impuestos a los que ya pagan"

La candidata ha asegurado que en la primera parte de su gobierno no habría ninguna reforma fiscal para elevar impuestos. En cambio ha prometido que en su gobierno se hará un manejo responsable de la economía, para no gastar más de lo que se ingresa, además de que buscaría generar confianza y políticas públicas claras para que lleguen nuevas inversiones al país.

La candidata planteó incluso que quienes ganen menos de 15,000 pesos se les condonará el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Jorge Álvarez Máynez

Soy el único que ha planteado una reforma fiscal".

El emecista propone llevar a cabo una reforma fiscal como parte de las primeras acciones de gobierno, con el objetivo de financiar proyectos y programas a lo largo de la administración sexenal.

Su proyecto de reforma fiscal considera una parte enfocada a generar nuevos ingresos con gravámenes, pero que no afecten a toda la ciudadanía.

Así esta reforma será progresiva y mucho más incisiva en el cobro de impuestos a las herencias por nivel de ingresos.

El segundo aspecto se relaciona con el tema de la regulación de las drogas y el tercer punto, es generar ingresos, gravado alimentos ultraprocesados, que son dañinos para la salud.