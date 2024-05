Elecciones 2024 en México: resumen del martes 14 de mayo

Máynez responde a Colosio

Tras el reiterado llamado de Luis Donaldo Colosio Riojas a que alguna de las candidaturas presidenciales decline para unir fuerzas contra Morena, Jorge Álvarez Máynez expresó su respeto por la postura de su colega de partido. No obstante, el aspirante a la Presidencia afirmó que no se trataba de un exhorto directo para que él abandonara la contienda electoral.

“La propuesta que él hace es mucho más allá de una lógica como la que se quiere pintar. Yo les dije que habían dado una noticia falsa ayer, me dijeron que no, y hoy lo reitera Luis Donaldo y dice yo apoyo a Máynez y llamo a que hagan algo las dirigencias”, explicó ante medios de comunicación.

“En Nuevo León voy muy por encima de Xóchitl Gálvez, ¿ustedes creen que a Luis Donaldo le convendría? Él lo que sabe es que lo único que sostiene en este momento a la candidata del PRIAN es el interés del PRI y del PAN por las plurinominales, por eso hace ese llamado elegante, decente, como es Luis Donaldo”, agregó Máynez.

Durante su gira por Veracruz, donde dialogó con estudiantes de la Universidad Anáhuac, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) enfatizó que Colosio Riojas, candidato al Senado por el mismo partido, siempre le ha demostrado su apoyo. No obstante, señaló que también respetaría si Colosio cambiara su postura.

“Le agradezco a Luis Donaldo Colosio su apoyo a mi persona, tiene mi cariño, mi amistad. Yo también respeto si él quiere generar cualquier tipo de definición, siempre he respetado sus definiciones, y le agradezco su apoyo, del cual no tengo ninguna duda, ha sido fundamental que Luis Donaldo apoye este proyecto para cambiar a México”, subrayó.

El candidato también mencionó que respeta el punto de vista de Colosio Riojas, pero que entiende cuáles son los intereses de los partidos que impulsan la candidatura de Xóchitl Gálvez, por los que se le presiona para que decline.

“Conozco al PRI y al PAN, ellos están compitiendo por otro tipo de privilegios, de recompensas”, apuntó.

Sheinbaum afirma que sus oponentes ya reconocieron la derrota

Desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México, afirmó que la oposición ya había reconocido su derrota, lo que estaba generando disputas internas sobre quién debería renunciar a la competencia.

“Del otro lado ya reconocieron su derrota, ya se andan peleando por quién renuncia por quién, en cambio nosotros, con más de 50 puntos, estamos en el reconocimiento del pueblo de México”, aseguró Sheinbaum.

Acompañada por Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Jalisco, la abanderada de Morena, PT y Verde Ecologista criticó a la oposición por albergar coraje y odio.

“Ellos tienen odio, un enorme odio, coraje, porque el pueblo de México no los acepta, en cambio nosotros no solo hacemos política con amor, sino que tenemos la fuerza de la razón del pueblo de México de nuestro lado”, explicó.

En el día 75 de las campañas, Sheinbaum sostuvo que en administraciones anteriores no se le tenía amor a México, lo que se evidenciaba en la atracción de inversiones mediante la oferta de mano de obra barata.

“No le tenían amor a México. Nosotros tenemos recursos naturales, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos a uno de los pueblos más trabajadores del mundo, que saca adelante la economía de la nación y saca adelante parte de la economía de Estados Unidos con nuestros paisanos”, destacó.

Macrosala y Feria de Medios

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, aprobó una ampliación líquida interna de 1,612,372 pesos para la instalación de la Macrosala de prensa y la Feria de medios.

“Esta ampliación se solicita derivado del interés de los medios de comunicación para la cobertura de la jornada electoral en oficinas centrales, interés que ha sido notorio”, explicó Flores Ramírez, encargado de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) del INE.

Recordó que en 2018, 42 medios solicitaron la instalación de un módulo desde la sede central y 38 en 2021. Para el próximo 2 de junio, este número aumentó a 62.

Esto, añadió, “tendrá como consecuencia un incremento en la cantidad de personal de los medios de comunicación que se congregarán en las instalaciones del INE. Para atenderles se prevé instalar un espacio adicional adjunto a la macrosala de prensa y ofrecerles un espacio de trabajo adicional”.

Durante la sesión, la Junta también aprobó el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet nacionales e internacionales 2024.

El Artículo 64 del Reglamento Interior del INE establece que una de las atribuciones de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE es supervisar, evaluar y contratar los espacios en los medios de comunicación, es decir, la pauta de las campañas que requieren los distintos órganos institucionales.

Derivado de ello, se revisaron 599 propuestas, de las cuales 562 cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto.

Del total, 22 son periódicos nacionales, 135 periódicos locales, 39 revistas, 192 sitios web nacionales, 30 sitios web internacionales y 144 sitios web en medios locales.

En tanto, 38 medios no cumplieron con los requisitos establecidos en los lineamientos: siete no contaban con registro al momento de la elaboración del catálogo, 20 propusieron tarifas con incrementos mayores al 4%, y ocho no completaron su información para ser incluidos en el catálogo.

Xóchitl llama a defender las casillas

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, reiteró su llamado a los hombres a defender las casillas y las urnas electorales en Veracruz.

“¿Vamos a dar la pelea más dura los próximos días? ¿Nos vamos a armar de valor los hombres para defender las urnas? ¿Van a ser representantes de casillas? Pues a darle duro para ganar”, declaró la candidata.

Gálvez afirmó que Morena dejará el gobierno federal y estatal, porque, según ella, "los engañó" en temas como gasolina, comida, campo, seguridad, salud y educación. Añadió que México tendrá una presidenta "chingona".

“Ustedes van a tener a una mujer como ustedes, que viene de abajo, que es de una comunidad indígena, una mujer chingona”, enfatizó.