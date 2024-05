La pregunta clave: ¿quién ganó el debate de CDMX?, analistas aplauden formato

¿Quién ganó el debate?

En entrevista con Expansión Política, Martha Aída Cantú, MAC, consultor en Imagen Pública, comentó que este tercer debate chilango fue “mejor” que los encuentros presidenciales, pues mencionó que fue más ordenado, preparado, dinámico, fluido y menos interrumpido y cansado.

“Fue mejor que los presidenciales, como más ordenado –a excepción de las preguntas de los niños, que no es que no sean importantes, pero se ve demasiado preparado–, mejor controlado el tiempo, los tres candidatos juegan mejor con sus tiempos para dar respuesta entre ellos o para exponer lo que tiene que exponer o lo que necesitan exponer. A menos se me hizo mucho más fluido, menos interrumpido, menos cansado, más dinámico que los presidenciales”, dijo.

También defensas y mensajes clave, como “El cambio va” de Santiago Taboada y “Seguir con la 4T” de Clara Brugada.

El politólogo Gustavo López Montiel coincidió con el análisis planteado por MAC, pues dijo que el formato de este encuentro de la CDMX fue más fluido que los que se han realizado en la candidatura presidencial.

“No es completamente ágil, no permite que los candidatos se pregunten directamente, pero es un formato más ágil por lo menos al que se usa en las elecciones presidenciales”, declaró.