Elecciones 2024 en México: Diario de campañas, resumen del 5 de abril

La oposición decidió publicar video de mi hijo: Gálvez

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ofreció una entrevista en el espacio de Ciro Gómez Leyva, donde aseguró que la intención de haber sacado el video en donde aparece su hijo Juan Pablo, “no tengo ninguna duda, pero afortunadamente he encontrado mucho apoyo en las mamás”, compartió.

“Un chavo como muchos que no estuvo bien lo que hizo. Reprobar el contenido del video, seguramente alguien lo grabó y tuvo ese video guardado, y yo no les creo a los de enfrente que no tienen nada que ver. O sea, claro que en su cuarto de guerra tuvieron la decisión de sacarlo en este momento y eso es la doble moral de salir y decir una cosa y por atrás hacer otra”, declaró.

Respecto a si tuvo algún costo político para la campaña, la candidata aseguró que el tema tuvo 60% de mensajes positivos y 40% negativos, lo que atribuyó a que tanto ella como su hijo salieron a dar la cara.

Máynez exhorta a ver el debate presidencial

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lanzó una invitación a través de su cuenta de 𝕏 para ver el primer debate presidencial, donde se abordará cómo plantea la creación de un "México nuevo".

“Desde Morelos recordamos que somos la única opción que ha planteado un cambio en la estrategia de seguridad, para pacificar al país y combatir la impunidad”.

Además, recordó una de sus propuestas de tener más jóvenes en las universidades del país.

“El México Nuevo será una realidad y, en él, habrá más oportunidades para todas y todos. ¡Llevaremos a un millón de jóvenes más a la universidad!”.