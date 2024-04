“Faltan 56 días”: Chertorivski pide ayuda a jóvenes para remontar elección

“Estamos a 56 días de la elección. Regálenme una ventana de confianza para conocernos más, ¡Si se puede!, hay suficiente tiempo para que las cosas sean mejores y que podamos construir una mejor ciudad, no para la siguiente elección, sino para toda una generación, si pueden salir a votar, espero que sea una alternativa.” externó.

Aprovechó el foro para “presumir” su libro “Una Ciudad Mejor que Ésta”, el cual contiene lo que –a su consideración– son los 12 ejes prioritarios de atención, en materia de seguridad, políticas anticorrupción, economía, abasto de agua, educación, salud, movilidad, entre otros temas que forman parte de su proyecto.

Resaltó que para él el acudir a las universidades como la Iberoamericana y reunirse con jóvenes es “oxígeno puro” pues existe una retroalimentación con ese sector.

Como lo hicieron con el candidato presidencial, Jorge Álvarez Maynez, los estudiantes de la Ibero cuestionaron la cercanía de Salomón Chertorivski con el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y su postura por la incorporación de la exalcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas.

En respuesta, el candidato argumentó que en el caso de Delgado, su cercanía se deriva de una relación institucional y como un guía político desde su primer intento por obtener la candidatura a la jefatura de gobierno en 2018.

“Él (Dante Delgado) ha sido el único que me ha hablado con la verdad, le tengo profundo respeto y sobre la supuesta corrupción no tengo evidencia de que esto sea verdad”, recalcó.

Zoé, una estudiante de Ciencias Políticas, cuestionó al candidato sobre el ingreso de la exalcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas a Movimiento Ciudadano y su postura sobre la política que implementó para desaparecer los rótulos del comercio en vía pública, a la cual se pronunció en desacuerdo con la medida.

“Cuando fui secretario de desarrollo económico (en la administración de Miguel Ángel Mancera) y fui impulsor del comercio y no estoy de acuerdo en la política que se hizo en ese sentido”, argumentó.

A pesar de ello, Chertorivski insistió en que el ingreso de la exalcaldesa no representa un efecto negativo tanto para su campaña como para el partido.

“Yo la verdad no había oído de él nada hasta ahorita. Me pareció una persona estudiada, preparada, pero no sé si está listo para un cargo en el gobierno”, dijo Natalia, estudiante de cuarto semestre de comunicación.

“Ya sabemos cómo son los votos aquí en México (…) es complicado porque los que tienen oportunidad de ganar no me convencen y el que me convence tiene cero chance de ganar”, dice María Valeria Sánchez, estudiante de derecho.