¿Dónde y a qué hora es el inicio de campaña de Sheinbaum, Gálvez y Máynez?

Inicio de campaña de Claudia Sheinbaum

Sheinbaum arrancará su campaña presidencial el próximo viernes en el Zócalo de la Ciudad de México.

El evento se llevará a cabo a las 4:00 pm.

Nos vemos el 1° de marzo, 4:00 pm, para iniciar nuestra campaña por la Presidencia de la República con todas y todos ustedes. pic.twitter.com/5Hv0AG4v27 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 23, 2024

¿Dónde es el inicio de campaña de Xóchitl Gálvez?

Xóchitl Gálvez arrancará campaña en Fresnillo, Zacatecas, el 1 de marzo.

Aunque la candidata de oposición planeaba iniciar su campaña en la Ciudad de México, al final cambió de sede y arrancará n Fresnillo a las 12:00 de la noche.

Este lunes 26 de febrero, Xóchitl Gálvez informó que decidió iniciar campaña en el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país.

"Voy a arrancar en el municipio número uno de percepción de inseguridad, porque eso quiere decir que es el lugar donde la gente tiene más miedo y no me puse a pensar quién gobierna ahí, simplemente esa es la realidad y más que medrar, lo que yo quiero es darles una esperanza de que van a tener una mujer que sí va a enfrentar a los delincuentes y que no va a abandonar a los ciudadanos a su suerte, porque lo que ha pasado en Fresnillo es de horror", dijo la candidata este lunes.