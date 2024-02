En un posicionamiento de 10 puntos, el primero planteado en la manifestación fue el rechazo a la "injenerencia" del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.

"Las ciudadanas y los ciudadanos exigimos, uno, que el presidente ya no se meta en la elección: no más propaganda, no más Servidores de la Nación ni más secretarios de Estado usando los programas sociales con fines electorales", señalaron en el Zócalo.

Pidieron además a los gobernadores y presidentes municipales respetar la jornada electoral, así como a los integrantes del INE, el Tribunal Electoral Federal y las autoridades electorales locales trabajar con autonomía e independencia. Exigieron blindar la elección del dinero y de la amenaza del crimen organizado.