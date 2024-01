Reporta INE 8.2 millones de trámites de credenciales de septiembre a enero

No se puede votar con credencial digital

La consejera Carla Humphrey también aclaró que no se podrá votar con ninguna credencial “digital” el próximo 2 de junio, pues el objetivo de la aplicación que el INE habilitó es únicamente para corroborar si la mica está vigente y la persona se encuentra inscrita en el padrón electoral.

“En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso. No existe, no la pueden descargar de ningún lado”, dijo en rueda de prensa.

“Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar que se llama 'Valida INE'. Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nosotros tenemos para cualquier trámite es vigente y está en el padrón electoral”, comentó.

Humphrey Jordan expuso que los interesados deberán escanear los códigos QR y OCR de la credencial de elector, en donde se podrá conocer el nombre y los datos de la mica.

¿Cómo hacer la validación digital?

La aplicación INE-QR se puede descargar desde Google Play para Android y en la App Store de iOS.

La app permitirá escanear el código QR de la mica utilizando la cámara del celular, una vez que así se solicite. Además, se deberá aceptar los términos y condiciones para poder utilizarla.

A través de la cámara, se solicitará escanear el QR que está del lado izquierdo de la credencial, para posteriormente hacer lo mismo con el del lado derecho. Una vez cumplido con esos requisitos, aparecerá la información en la pantalla del celular, la cual se deberá verificar que es correcta.