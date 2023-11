Brugada, la feminista que busca ser la segunda mujer electa en la CDMX

En 2012, cuando terminó su mandato, renunció al PRD. En 2014 se sumó a Morena, el movimiento fundado por López Obrador, a quien conoció –según cuenta– en 1991, durante la marcha del éxodo por la democracia.

“Ahí conocí ahí conocí a Andrés Manuel López Obrador, en el 91 me parece, cuando viene con la marcha del éxodo por la democracia y atraviesa por esta zona donde está San Miguel Teotongo, que es la entrada a la ciudad, cerca de la autopista México-Puebla. Llega la caravana que traía Andrés Manuel López Obrador en este entonces por la democracia en Tabasco y lo recibimos, recibimos a los tabasqueños, nos conocimos y desde ese entonces emprendimos pues un acercamiento. Así que desde allí fuimos caminando”, afirma.

Con sus aliadas. López Obrador estuvo acompañado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum (izquierda), y por la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, a quienes dirigió elogios. (Presidencia de la República)

Desde entonces tuvo distintos cargos de representación popular, el primero fue como consejera ciudadana, pero ha sido desde jefa de manzana hasta diputada federal, local, y constituyente. Durante la administración de Marcelo Ebrard, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, también se desempeñó como procuradora social.

“Eso me ha permitido pues conocer la ciudad, pero mi origen es comunitario, yo me fui a donde no había nada y sigo viviendo allí por compromiso, digamos por convicción, no por compromiso sino por convicción social, porque yo decidí que mi vida, que iba yo a dedicarme al 100 a esta tarea de transformación”, señala.