El diputado federal morenista Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de la F1, Sergio Pérez, acusó que el proceso de selección para el estado de Jalisco fue una farsa, puesto que dos horas antes les informaron que ya estaba pactado quién sería el candidato del partido.

Medios de comunicación como Radio Fórmula, captaron las declaraciones del papá de Checo Pérez, quien anunció que por eso se retiró de la conferencia de prensa:

"Lo que más tristeza me da es que en este tema hayan puesto el nombre de la Doctora (Claudia Sheinbaum); eso es algo que no es permitible y que este personaje (Mario Delgado) lo haya puesto en la mesa y decir que ya estaba negociado y pactado Jalisco así; yo no lo voy a soportr" declaró.