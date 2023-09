Riesgos de ruptura y desgaste, los retos a superar por Morena en seis estados

En un intento de blindar sus procesos internos, Morena ha optado por imponer un candado: firmar una carta en la que los participantes se comprometen a aceptar los resultados, sin embargo, no siempre ha librado a esa fuerza política de desencuentros, como sucedió a nivel nacional con la elección de la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

La definición de candidaturas se realizará mediante una encuesta, también intervendrán criterios políticos, como el de la exjefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum y de actores de la política local.

“La lucha fuerte es al interior del partido y no necesariamente en el proceso electoral en forma. Entonces se vislumbra un escenario complicado”, agrega Ortiz Arellano.

Para las nueve gubernaturas sobras los aspirantes que han levantado la mano en busca de la nominación: secretarios de estado, diputados, senadores, legisladores locales, y dirigentes partidistas han manifestado su intención de que su nombre aparezca en la boleta electoral.

Los expertos consideran que las fracturas estarán sí o sí presentes por dos razones: es una fuerza política en vías de institucionalización y las posibilidades de victoria son amplias.

“Eso no será posible, es decir, incluso en cualquier otro partido ocurre el mismo fenómeno, es un fenómeno recurrente en los partidos políticos y Morena no está exento de ello. Aquí lo que se tiene que hacer es cómo evitar que estas rupturas, disensos que se generan al interior del partido, pues no afecten en términos electorales”, refiere Édgar Ortiz.

Para evitar que esas fracturas afecten a la competitividad propia del partido, el papel de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum será clave, así como su llamado a la unidad.