Diario de las (no) campañas: No hay favorita de AMLO, es cantaleta, dice Ebrard

A 19 días de que concluyan los recorridos por el país, el excanciller resaltó que el hecho de que mediante una encuesta se elija al futuro coordinador y candidato presidencial, es muestra de que no existen favoritismos.

“Veo el argumento de mi compañera y de su equipo de campaña, de que ella es la favorita, pero lo pongo muy simple: si va a haber una encuesta con una boleta, no puede haber una favorita oficial porque entonces la encuesta... haces una convención u otra cosa”, dijo.

En conferencia de prensa, Ebrard insistió en que es el único de los aspirantes que ya sucedió a López Obrador y el único que volvió a ser llamado para incorporarse a su equipo.

“Es muy inusual porque normalmente el sucesor y el antecesor terminan mal en su relación política, eso es lo común y corriente. En el caso de nosotros no ocurrió eso. Y no ocurrió porque actué con decencia y respeto a lo que me había yo comprometido, en vez de ser un oportunista que nunca he sido”, afirmó.

Pasaporte Violeta en Sonora , un mundo de nuevas posibilidades para la mujer. pic.twitter.com/zQhKt9WWlo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 8, 2023

Por su parte, Claudia Sheinbaum afirmó que México ha mejorado económicamente durante el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Todo lo que algunos dijeron que iba a ocurrir si ganaba el presidente López Obrador, pues resultó falso, hasta la oposición tiene que aceptar que nuestro país está mejor que antes”, afirmó en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La morenista indicó que el Producto Interno Bruto creció 3.6% en el segundo trimestre de 2023; la inflación se encuentra en 5.06% “por debajo de Alemania, Italia y Reino Unido” y la tasa de desempleo está en 2.7%.

Todo lo que algunos dijeron que iba a ocurrir si ganaba el presidente López Obrador resultó falso. Hasta la oposición tiene que aceptar que nuestro país está mejor que antes. Esta semana vamos a hablar de los logros en economía a nivel nacional y en la Ciudad de México. pic.twitter.com/0n8GM01Hvl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 8, 2023

“El empleo formal se encuentra en su mayor nivel con más de un millón de empleos respecto a febrero de 2020 cuando inició la pandemia”, afirmó.

Sheinbaum destacó además que la inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2023 fue 48% mayor que en 2022 y el tipo de cambio frente al dólar hoy es de 17 pesos.

“Esto se logró gracias a que no hubo endeudamiento ni aumento de impuestos y sin embargo se recaudó más, porque hay honestidad y una reorientación del presupuesto público pensando en los que menos tienen”, sostuvo.

Afirmó que 30 de 35 millones de familias reciben un apoyo del Gobierno de México y aumentó el salario mínimo un 89% con respecto a 2018.

“A todo ello le llamamos economía moral”, indicó la exjefa de Gobierno.

Mientras tanto, Adán Augusto López descartó que haya un riesgo de ruptura en Morena, pero llamó a fortalecer la unidad interna y también con el pueblo.

En San Luis Potosí, el exsecretario de Gobernación dijo que en aras de esa unidad, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ya lo contactó y también se ha reunido con Marcelo Ebrard y con Gerardo Fernández Noroña, por lo que sólo le resta hablar con Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

El morenista rechazó hablar del proceso que realiza la oposición con el Frente Amplio por México (FAM), pero aseguró que no hay forma de que esos partidos puedan avanzar electoralmente.

Los partidos de oposición “no tienen manera de enfrentar con éxito un proceso electoral, que aún ni siquiera inicia. Lo dije antes, al paso que van, terminarían colocando carteles en las plazas públicas, de: ‘se busca candidato’”, mencionó.

“No veo en el horizonte cómo la oposición va a detener a la cuarta transformación”, insistió.

López Hernández volvió a arremeter en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la sentencia que ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador no ejercer violencia política en contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Continuamos nuestra jornada de recorridos populares por el estado de San Luís Potosí y llegamos a Soledad de Graciano Sánchez.



Afortunadamente, de norte a sur, comprobamos que el pueblo ya no les cree sus mentiras a los conservadores: nadie piensa que unos libros de texto sean… pic.twitter.com/i5RscSrNRk — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 9, 2023

Ricardo Monreal expresó su preocupación porque a unos días de que se levante la encuesta para elegir coordinador de la defensa de la cuarta transformación aún no se conozcan los detalles técnicos que regirán ese ejercicio, lo que “puede generar suspicacia”.

Por eso hizo un llamado a la dirigencia de Morena para que convoque a los aspirantes en contienda y a sus representantes para analizar esos detalles técnicos, pues de ellos dependerá, en parte, la unidad interna.

“Me preocupa que a 18 días de que finalice el proceso de campaña para elegir al coordinador, no se conozcan las modalidades técnicas de la encuesta, como la cantidad de cuestionarios que se van a levantar, ¿dónde se van a levantar? ¿Cuándo se hará el sorteo para elegir encuestadoras?”, dijo en asamblea informativa.

Ante la falta de información y de operación en la encuesta se puede generar suspicacia “y eso no debe suceder, pues estamos frente a un proceso muy importante y tener claridad sobre este método ayudará a generar mayor confianza en nuestro trabajo, así como en el esfuerzo de nuestros equipos y de nosotros mismos”.

En entrevista el morenista consideró indispensable también conocer cuántos cuestionarios se aplicarán, en cuántas secciones electorales, qué universo y qué preguntas serán.

“Ayer escuché que habrá una boleta, no estamos enterados, yo espero que el partido aclare en estos días todo el procedimiento y el mecanismo que se va usar para las encuestas”.