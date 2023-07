¿Qué pueden y qué no pueden hacer “corcholatas” y "frentistas", según el INE?

Encuesta

- Deberán informar sobre la metodología de alguna encuesta (de realizarla), el costo y resultado.

Quejas y denuncias

-Las denuncias y quejas que se presenten por infracción a la normativa electoral derivada de los procesos internos, así como las investigaciones que se inicien de oficio, se tramitarán por la vía del PES.

-Las quejas relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento serán resueltas a más tardar el mismo día en que se resuelvan los informes de precampaña.

Monitoreo

- El INE podrá realizar monitoreos y visitas de verificación a las asambleas o actos de las personas inscritas.

- La UTF podrá cuantificar el beneficio a la Persona Inscrita, identificando la cantidad de propaganda existente en el evento.

En breve entrevista, el consejero Jorge Montaño aclaró que el periodo en que actualmente se encuentran partidos políticos y aspirantes a sus procesos internos, no es ni de precampaña ni mucho menos, de campaña electoral.

“El proceso en el que nos encontramos no es precampaña, no es campaña, porque no ha iniciado el proceso electoral; estamos frente algo sui géneris, algo inédito. Debemos ser cuidadosos para evitar que el INE intente legislar. De ahí que lo que se está construyendo es de manera enunciativa”, anotó.