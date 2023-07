Frente Amplio por México: Silvano Aureoles y Beatriz Paredes se registran

Minutos después de las 11:00 horas, la senadora Xóchitl Gálvez llegó en bicicleta al CEN del PAN para registrarse.

La legisladora aprovechó para responder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente, ante lo evidente, no le queda más que descalificar. Ya le dije que es un macho, aunque se caliente. A mí lo que me calienta es la tala de árboles, que se genere energía con combustibles fósiles, el que no atienda la seguridad”, señaló Gálvez.

Listo mi registro ante el Comité Organizador para ser la responsable de la construcción del #FrenteAmplioPorMéxico. ✅



Estoy convencida que #MéxicoMereceMás.#XóchitlVa pic.twitter.com/TCeOheq8AQ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 4, 2023