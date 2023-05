Segundo debate por la gubernatura de Coahuila; entre acusaciones y propuestas

Sobre salud, el candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que recuperará activos “y lo que se robaron los exgobernadores de Coahuila” para surtir medicamentos –que reconoció- no hay en el sistema de salud, además de que prometió regularizar al sector de trabajadores. Cuestionado sobre qué pasará si esa recuperación de dinero tarda mucho, prometió que lo hará con economías.

Durante el tercer bloque del debate, denominado Desarrollo social y Salud, el candidato Manolo Jiménez respondió a la pregunta de si iría con la federalización en materia de salud. Es decir, si Coahuila se incorporaría al IMSS-Binestar. El aspirante del PRI-PAN y PRD dijo que sí quieren trabajar en equipo con la federación para fortalecer los hospitales que tienen carencia. Adelantó que pedirán que regrese el Seguro Popular y, cuando gane la gubernatura, evaluará qué esquema sanitario le conviene más a Coahuila. Expuso que, con participación de la iniciativa privativa, rehabilitarán y mejorarán las clínicas y hospitales estatales. Propuso poner clínicas médicas en centros comunitarios y dar consultas a través de la telemedicina, atender la salud mental, así como entregar la tarjeta de “Salud popular”, para brindar con ella análisis clínicos y medicamentos a personas adultas mayores y con discapacidad.

Cuestionado sobre la promesa de un sistema de salud como Dinamarca y si dejará la salud a la suerte del gobierno federal, el senador con licencia y candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, defendió al gobierno federal. explicó que los recursos que se enviaban a los estados “no los utilizaban correctamente”. Echó la culpa de la situación en materia de salud a los “miles de aviadores, como en el sistema educativo, que los utiliza el PRI-gobierno para temas electorales”.

En su réplica sobre desarrollo social y salud, el abanderado de Morena, Armando Guadiana Tijerina, ofreció dar apoyos a más de 77 mil estudiantes becas de 2,500 pesos mensuales, “con ahorros ahora que no nos vamos a robar el dinero”.

Según el Coneval, Coahuila es una de las entidades con mejor reducción de la pobreza, planteó la moderadora a Lenin Pérez y le preguntó si los programas sociales sería suficientes para paliar las desigualdades sociales. El candidato respondió que los tres priistas le copiaron su plan. Según el, varios coahuilenses viven en la pobreza y no reciben programas sociales porque no han aceptado militar en el PRI. Lenin Pérez dijo que el gobierno del estado gasta 600 millones de pesos en un programa alimentario que no es integral. Subrayó que no duplicará los programas sociales y los esfuerzos, como el candidato de Morena, que propone dar becas a universitarios, cuando eso ya está en la Constitución, sino ser eficiente con el poco presupuesto que tiene Coahuila.

Ricardo Mejía Berdeja, postulado por el PT, prometió “alimentación para todos pero no despensas para traficar votos y eso lo elevará a rango constitucional”. Pero acusó que con el gobierno estatal del PRI no sólo hay uso clientelar sino corrupción y acusó al proveedor Marco Antonio Vázquez , quien facturó al gobierno priísta 1,700 millones de pesos “con total opacidad” y el tricolor favoreció a varios de los que trabajaban con él, datos que ofreció dar más adelante.

Lenin Pérez mencionó que Coahuila necesita la alternancia democrática porque los priistas han desviado recursos para la salud y por eso están colapsados los hospitales. La ASF ha observado más de 3 mil millones de pesos que no se ejercieron. “No hay jeringas, no hay gasas, no hay médicos”. afirmó. Además, subrayó, el fracaso del Insabi evitó que llegaran los recursos suficientes para tener médicos y fármacos. También exhibió una foto de un hospital oncológico inaugurado por el PRI que no está equipado. Prometió que él creará una central de abasto de medicamentos y la Secretaría de Seguridad Mental, así como farmacias con bajo costo para trabajadores.