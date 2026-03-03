La reforma electoral revive "bloque de contención"; suma rechazo de todos los partidos

La reforma, que sería enviada al Congreso este lunes, aún está pendiente del trámite ya que hasta anoche no había acuerdos sobre la versión definitiva.

"Nosotros estamos preparados para iniciar todo el proceso legislativos. Habremos de respetar a nuestros aliados, profundizar nuestro convencimiento de la propuesta de nuestra presidenta y tratar de convencer a los adversarios", señaló por la noche el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.

El bloque de contención

Solo unificada la oposición consiguió detener en 2020 algunas reformas del expresidente Andrés Manuel López Obrador: la reforma a la Ley de Energía Eléctrica y la militarización de la Guardia Nacional, por mencionar algunas.

También como bloque interpusieron 39 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la intención de revertir algunos cambios.

Sin embargo, con el cambio en la correlación de fuerzas a raíz de las elecciones de 2024, sumada a lo que la oposición calificó como una sobrerrepresentación irregular se anuló su poder de contención.

Desde septiembre de ese año, cuando arrancó la 66 Legislatura, Morena-PT y PVEM tienen en conjunto 364 diputados y 87 senadores. Con esos números en ambas cámaras logran la mayoría calificada, necesaria para sacar adelante reformas constitucionales.

Sin embargo, con la propuesta de reforma presidencial se asomó la posibilidad de que tanto el PT como PVEM pierdan beneficios con la reforma electoral, lo que abrió tensiones dentro de la alianza y dejó ver diferencias frente algunos puntos de la reforma.

Sin el voto de sus aliados, Morena perdería la mayoría calificada en ambas cámaras. Para que prospere la reforma electoral, en el Senado necesita 19 votos y en San Lázaro, 81. Esto en un escenario en el que estén presentes todos los diputados y senadores.

Juan Pablo Navarrete, politólogo y doctor en Estudios Sociales e investigador en la Universidad de la Ciénega de Michoacán, comenta que ni el PT ni PVEM están dispuestos a aprobar la reforma de la presidenta, ya que va en contra de un sistema que les ha permitido mantenerse y crecer.