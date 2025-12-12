Adiós al negocio de los pozos: la ley que busca acabar con los “millonarios del agua”

"México se está adelantando para que no se privatice el agua"
El coordinador de los diputados de Morena llevó parte de las negociaciones con los campesinos que estaban en contra de esta reforma, y tras esos encuentros, la iniciativa original tuvo 68 modificaciones.
A una semana de que el Congreso de la Unión aprobó –en medio de protestas y bloqueos de carreteras de campesinos– la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley Nacional de Aguas, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, asegura que es una de las leyes más profundas que han avalado, porque está relacionado uno de los recursos más importantes para el país.
“He leído y estoy de acuerdo que el futuro del mundo, cuando haya guerra va a ser por el agua. México se está adelantando para que no se privatice el agua y que no quede como mercancía y como un negocio de los que tienen dinero, sino que el Estado tiene la obligación de ser el órgano regulador del líquido más importante del desarrollo de un país”, dice en entrevista.
Publicidad
La legislación en la materia se aprobó después de más de 25 horas de discusión en la Cámara de Diputados y tras el amago de agricultores y campesinos por más de tres días consecutivos, con bloqueos en carreteras federales y en San Lázaro.
Al respecto, Ricardo Monreal –quien llevó parte de las negociaciones con el sector–cuenta que estas manifestaciones que emprendieron lo campesinos fue por que vieron –por desinformación– amenazado su patrimonio y derechos adquiridos.
La reforma originalmente prohibía la transmisión de concesiones de agua, pero ante las manifestaciones , los diputados flexibilizaron esta norma y establecieron que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) tendrá 20 días hábiles para entregar el nuevo título de agua al nuevo propietario de la tierra en caso de venta o herencia.
“El agua para la gente del campo es la vida. Una tierra sin agua, es una tierra sin valor. Obviamente, al hacer caso de lo que las especulaciones decían, de que el gobierno les iba a quitar el agua, ellos se alteraron y emprendieron una lucha que para mí no tenía justificación, porque nunca tuvo riesgos el que su concesión fuera respetada”, señala.
Aunque la reforma tuvo cambios, los campesinos aún tiene dudas sobre esta nueva ley que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de diciembre, porque lo que al día siguiente entró en vigor.
El diputado señala que estas preocupaciones son injustificadas, pero asevera que tienen la disposición para seguir escuchándolos y hacer los cambios que fueran necesarias en un futuro.
“Hay que escucharlos, porque sus demandas eran legítimas. Se corrigió en 68 artículos sus demandas y todavía estamos dispuestos a seguirlos escuchando. Si en algo nos faltó enriquecer o precisar, estamos dispuestos todavía a seguir escuchándolos y platicando con todos”, dice.
Contra el acaparamiento del agua
Ricardo Monreal fue uno de los legisladores que mantuvo la negociación con los campesinos y agrícolas por más de una semana con el fin de llegar acuerdos para que estos dejaran de bloquear las carreteras federales del país. De estos encuentros salieron las 68 modificaciones que se hicieron a la iniciativa presidencial.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados asegura que con estos cambios a la ley, se termina con el “acaparamiento” del agua, pues explica que antes un particular podía comprar todos los pozos que quisiera para después venderlos a un precio más alto.
“Se hicieron grandes negocios con el acaparamiento, hoy no se permite, pero tampoco se va a privar de la tierra con el agua a los legítimamente propietarios; tampoco se impedirá que el dueño de la tierra con el gua herede o venda a quien quiera”, menciona.
Comenta que uno de los cambios que tuvo esta reforma fue prohibir la venta del agua, pues se establece que este es un recurso de la Nación, por lo que no se podrá “acaparar” pozos ni utilizar el agua para fines especulativos, pues dice que existen despacho que se dedican a ello.
“Hay mucho acaparamiento, todavía y se tiene que regularizar. Hay gentes que tienen 10 o 12 pozos de agua, que tienen millones de metros cúbicos a su disposición, que compraron agua incluso que no la han usado, tienen los títulos y los quieren vender. Hay un mercado negro de venta de pozos; eso ya se acabó a partir de la ley”, enfatiza.
Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, titulado “Los millonarios del Agua” , señala que, hasta enero de 2020, existían 966 empresas, 1,537 personas física y 801 asociaciones civiles que contaban con concesiones con un volumen de 13,208 hectómetros cúbicos al año de agua, que equivale a 22.3% de toda el agua concesionada en el país.
Es decir, 1.1% de todos los usuarios explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional, ya que lo utiliza, principalmente, para actividades agrícolas, industrial, diferentes usos, servicios o combinaciones de éstos.
"Mi familia es campesina y nunca afectaría al campo"
Ricardo Monreal Ávila es originario de Fresnillo, Zacatecas, estado que gobernó de 1998 a 2004. Él proviene de una familia agrícola, por lo que posee propiedades rurales, ha participado en movimientos campesinos y hasta escrito libros relacionados a este tema, como “Otro campo ¡es posible!”
Por ello, conoce lo importante que es el agua para los campesinos, por lo que asegura que al ser un hombre de campo, nunca afectará a este sector, sino lo contrario.
“Yo provengo de la familia campesina. Mi familia es campesina. Nunca afectaría al campo. Como legislador nunca estaré de acuerdo en que se le privara de su patrimonio o se afectara un mínimo de sus derechos adquiridos”, señala.
El senador, quien en algunas ocasiones aparece en videos con sombrero de paja en alusión al campo, considera que esta Ley es “buena para los campesinos”, porque les da seguridad y certeza jurídica; además enfatiza que el agua es lo que le da valor a la tierra, tanto a sistemas pecuarios, agostaderos y zonas agrícolas y agroindustriales.
Comenta que no existen leyes perfectas, pero en Morena existe la voluntad para atender cualquier tipo de reclamo en esta materia.
“El agua es todo para poder producir; era la (reforma) que necesitaba el país “, señala.
Publicidad
AMLO no regresará a la vida pública
Ricardo Monreal es una de las personas que ha caminado junto al expresiente Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 20 años. Fue en 1998 cuando el ahora diputado renunció a su militancia priista para ser candidato a gobernador Zacatecas por invitación del exmandatario federal.
Desde ese momento, Monreal estuvo alado de López Obrador en diversas batallas, como sus tres candidaturas presidenciales, la conformación de Morena, la llegada de este partido al Congreso de la Unión y el relevo presidencial en manos de Claudia Sheinbaum.
Ahora, el zacatecano señala que el expresidente no regresará a la vida pública y continuará con su retiro como se comprometido antes de salir de la presidencia; además, considera que el video que éste saco el pasado 30 de noviembre en redes sociales fue solo para promocionar su libro “Grandeza".
“Yo diría que es un anuncio de su libro. Tenía que hacerlo de alguna manera. Prefirió un video desde su rancho, desde su finca, desde su lugar en Palenque. Me pareció muy bien, respetuoso, serio, difundiendo y recomendando la lectura de su libro”, dice el morensita.
En esta grabación, López Obrador aseguró que regresaría a la vida pública bajo tres razones: atentados contra la democracia, defender a Claudia Sheibaum ante un intento de golpe de Estado o acoso político y para proteger la soberanía nacional.
A lo que Monreal Ávila señala que no se va a configurar ninguna de las tres opciones, por lo que el exmandatario no dejará el retiro que mantiene desde octubre de 2024 cuando finalizó su cargo al frente de la presidencia de la República.
A un año de que Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México, el coordinador de los diputados morenistas sostiene que en su gobierno ha sido “positivo”, bueno, austero, directo, pues considera que ella es una mujer “muy trabajadora”.
“La presidenta Claudia Sheinbaum ha sorprendido a tibios y a troyanos por su firmeza, por su contundencia, por su amor al país en la defensa de la soberanía y por no permitir injerencia de ningún gobierno extranjero en México. Para mí es una gran presidenta”, dice.
Al estar al frente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal se encarga de coordinar el trabajo legislativo, por lo que señala que este periodo ordinario que finaliza este 15 de diciembre ha sido fructífero, ya que fue una etapa de varis reformas que van desde extorsión, presupuesto, salud, arancelaria y hasta de amparo.
Sin embargo, recuerda que el próximo periodo ordinario que comienza el 1 de febrero de 2026 viene reformas importantes, como la electoral y revocación de mandato, así como en materia de acoso sexual.