Diputados aprueban en comisiones minuta contra nepotismo; lo dejan hasta 2030

“Si le salió caro el amor del Verde a Morena, pues arréglenlo”, dijo el panista Fernando Torres Graciano, cuya bancada puso los votos en la mesa para aprobar la prohibición del nepotismo a partir de 2027, propuesta que no prosperó.

Los diputados de Morena señalaron que, si bien el nepotismo es una conducta a erradicar, si se modifica la minuta del Senado en la Cámara de Diputados sin el PVEM carecen de votos de senadores suficientes para que prospere la reforma, a pesar de que panistas y emecistas ofrecieron sus votos.

“Estuvimos en pláticas para regresar la prohibición del nepotismo al 2027. Sin embargo, después de un análisis profundo sabemos que si modificamos el dictamen va a regresar al Senado y en el Senado no contamos con los votos y los números suficientes para que hagamos realidad el cambio”, dijo la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez.

Además, justició el diputado del Verde José Luis Hernández: “La temporalidad es lo de menos, lo importante es que le vamos a poner en la Constitución esta prohibición”.

"No precipitemos nada. La reforma también involucra nivel estatal y municipal y eso se tiene que preparar. Un México sin reelección y sin nepotismo”, dijo por su parte Ricardo Astudillo, también del PVEM.

En la discusión la vicecoordinadora de Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, llamó a retomar las iniciativas de su bancada, una propuesta por la diputada Paulina Rubio –desechada en 2023 por la mayoría morenista– para que al menos pasen diez años para que un familiar pueda acceder a la presidencia o a una gubernatura.

“Proponemos que no pueda postularse a la presidencia ningún pariente directo del presidente en turno hasta que hayan pasado 10 años. No permitamos que familias sigan empoderándose como si esta nación fuese una monarquía y no una democracia”, comentó.

“La iniciativa de la presidenta se limita a la sucesión directa en el cargo pero deja intactas las redes familiares en el poder. Más que una solución real es una medida discursiva sin entrar realmente a la corrupción”, agregó.