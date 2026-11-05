Ofrecerá gobierno de la CDMX vales de fin de año a sus trabajadores; serán de Broxel tras licitación

Según el acta de fallo del 4 de noviembre, la propuesta de Broxel cumplió con la documentación legal y administrativa, la propuesta técnica, la propuesta económica y la garantía de formalidad.

La otra participante, Previsión del Trabajo, S.A. de C.V., cumplió con la documentación legal, pero su propuesta técnica fue desechada por incumplir seis puntos de las bases.

De acuerdo con el dictamen, el peritaje de seguridad se refirió solo a la denominación de 50 pesos; las facturas del papel seguridad estaban a nombre de una imprenta y no del licitante; y no acreditó la vigencia de su convenio con SUPERISSSTE, que se encuentra en litigio.

Entre las exigencias de las bases se solicitó:

-Presentar una muestra física de los vales, con pruebas de un laboratorio o perito acreditado que confirmaran las medidas de seguridad en todas las denominaciones ofertadas.

-Acreditar la propiedad del papel seguridad en las instalaciones del impresor, con documentos originales o copias certificadas.

-Contar con un centro de atención telefónica propio, con su existencia y capacidad comprobadas ante notario o corredor público.

Convenios para compras con vales



-Presentar cartas de al menos tres cadenas de autoservicio, una tienda departamental de ropa y una cadena de restaurantes, comprometidas a aceptar los vales en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

-Tener convenio vigente con SUPERISSSTE.

-Ofrecer un plan de promociones equivalente como mínimo al 8% del monto otorgado en vales, con cartas de las cadenas participantes.

