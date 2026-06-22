Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Autoridades activan la Alerta Naranja para Iztapalapa y la Amarilla para 13 delegaciones por lluvias

La Alerta Amarilla se mantiene activa en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, VC y Xochimilco.
lun 22 junio 2026 07:05 PM
Añadir Expansión Política en Google
Afectaciones lluvia ciudad
Autoridades llamaron a tomar precauciones ante las fuertes lluvias. (Foto: Cuartoscuro )

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa, así como la Alerta Amarilla en 13 demarcaciones de la Ciudad de México, ante la previsión de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento durante la tarde y noche de este lunes 22 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, en Iztapalapa se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo, entre las 18:10 y 20:00 horas.

En tanto, las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían generar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y caída de objetos.

Publicidad

Por otra parte, la Alerta Amarilla se mantiene activa en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se pronostican lluvias de entre 15 y 29 milímetros, vientos superiores a 50 kilómetros por hora y posible granizo entre las 17:15 y 20:00 horas.

La SGIRPC exhortó a la población a utilizar paraguas o impermeable, evitar tirar grasas o basura en el drenaje y mantener limpias las coladeras para prevenir inundaciones.

Asimismo, recomendó no transitar por zonas con encharcamientos o inundadas y conducir con precaución ante posibles restos de árboles u objetos arrastrados por el viento.

Finalmente, pidió a la ciudadanía evitar resguardarse cerca de muros, árboles, cables de energía eléctrica o espectaculares que pudieran representar un riesgo de caída debido a las condiciones meteorológicas.

Publicidad

Tags

Lluvias Alertas meteorológicas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad