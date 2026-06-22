Autoridades activan la Alerta Naranja para Iztapalapa y la Amarilla para 13 delegaciones por lluvias

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja en la alcaldía Iztapalapa, así como la Alerta Amarilla en 13 demarcaciones de la Ciudad de México, ante la previsión de lluvias fuertes, posible caída de granizo y rachas de viento durante la tarde y noche de este lunes 22 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, en Iztapalapa se esperan precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros, además de posible caída de granizo, entre las 18:10 y 20:00 horas.

En tanto, las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían generar encharcamientos, afectaciones a la movilidad y caída de objetos.